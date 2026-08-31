Motorista fica preso às ferragens após acidente na BR 259 em Colatina

Um homem ficou gravemente ferido após a caminhonete que dirigia colidir com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 53.





O motorista da caminhonete, uma Toyota Hilux, ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima.





De acordo com a corporação, o homem estava inconsciente e apresentava hemorragia. Ele foi retirado do veículo, socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. O motorista do caminhão não ficou ferido.





A PRF não informou as causas nem as circunstâncias do acidente. O texto será atualizado assim que houver novas informações.