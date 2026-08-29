Grupo de 150 investidores da Apex avalia formar associação para negociar com empresa

O fórum se apresenta como uma iniciativa independente, sem vínculo com a Apex Partners ou com a Rhino Securitizadora. O cadastro reúne pessoas com diferentes tipos de exposição financeira ao grupo, entre elas detentores de debêntures Rhino/Apex, cotistas de fundos da Carbyne e investidores com posições em atraso ou pendentes de pagamento.





A organização ressalta, porém, que a reunião não constitui Comitê de Credores previsto na Lei 11.101/2005, Assembleia de Credores ou Assembleia de Debenturistas. O cadastro também não representa adesão a uma ação judicial ou autorização para que os organizadores representem individualmente os investidores.





A preocupação dos participantes é que os diferentes tipos de investimentos e estruturas empresariais envolvidos na crise dificultem uma atuação individual dos credores. Solano afirma que, embora o grupo seja composto de investidores de menor porte, a união pode contribuir para uma maior capacidade de negociação.