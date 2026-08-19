Dicionário da Apex: entenda os termos usados nas notícias sobre a crise

A crise envolvendo a Apex Partners trouxe para o noticiário uma série de termos comuns no mercado financeiro e no meio jurídico, mas que podem causar dúvidas para quem acompanha os desdobramentos do caso. Debêntures, cotistas, passivo, securitizadora e cross-default são algumas das palavras e expressões que passaram a aparecer nas notícias sobre o grupo.





Os conceitos ajudam a entender diferentes pontos da crise, desde a forma como a Apex captou recursos e estruturou suas dívidas até a situação de investidores, fundos de investimento e credores.





Para ajudar o leitor a acompanhar o caso, A Gazeta reuniu os principais termos que vêm aparecendo na cobertura e conversou com especialistas para explicar o significado de cada um deles. Confira o dicionário abaixo: