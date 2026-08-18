Apex comprou fatia de startups, clínica médica e até do Zé Coxinha; confira

Um dos exemplos mais curiosos da diversificação é o da Zé Coxinha. A rede capixaba de salgados foi adquirida em 2024 pela Tastefy, antiga ATW Delivery Brands, empresa que havia recebido aporte de R$ 10 milhões da Apex e recebia investimentos do Fundo Apex Crescimento Mercados Regionais, com o nome BRM Apex VCPE Zé Coxinha Participações LTDA.





A relação, portanto, não representa uma compra direta da Zé Coxinha pela Apex. O grupo de investimentos aportou recursos em uma empresa que posteriormente adquiriu a rede de salgados.





Após a aquisição, a Tastefy ampliou a produção da fábrica da Zé Coxinha, localizada na Serra. Em 2025, a empresa informou que havia passado de 1 milhão para 2 milhões de salgados produzidos por mês e projetava faturamento de R$ 220 milhões naquele ano. Mas a rede de salgados é apenas um dos exemplos.





Documentos relacionados à estrutura societária do grupo também mencionam veículos de investimento associados a empresas de tecnologia e serviços. Veja outras empresas a seguir.





Alimentação





Trem Alimentos S.A.: indústria que atua no processamento e produção alimentícia.

AFS Alimentação S.A. e AFS Alimentação Vitória Ltda.: empresas voltadas ao ramo de refeições corporativas, alimentação coletiva e serviços de restaurante.





Saúde





CMSM - Clínica Médica Saúde Melhor S.A.: rede de clínicas médicas voltada para consultas ambulatoriais, exames e atendimento de saúde acessível.

VC Maya Tec Saúde: startup de tecnologia aplicada à saúde (healthtech) para agendamentos e facilitação de serviços médicos.





Em 2022, a empresa venceu um reality show. Como prêmio pela participação, a Maya recebeu um investimento de R$ 300 mil da Apex. Segundo a empresa, esse foi o único aporte recebido e, desde então, não houve novos investimentos.





Educação





Fucape Pesquisa e Ensino S/A: o fundo de investimento ABMPar, comandado pela Apex, adquiriu, em 2025, 40,3% que pertenciam ao professor Aridelmo Teixeira, sócio e fundador (em 2000) da Fucape. O fundo já tinha 10% das ações da escola de negócios desde 2020.





Na última segunda-feira (10), a empresa se movimentou para sair da ação judicial ligada ao caso. O argumento da escola é que a Fucape é uma sociedade operacional, da economia real, que não tem qualquer problema de solvência, de caixa ou de inadimplência presente ou futuro.





Além disso, a representação da Fucape, de acordo com a escola, não tem qualquer participação na crise da Apex. Por isso, na visão da Fucape, estar incluída na ação preparatória para recuperação judicial é um erro.





Tecnologia e startups





VC Shipp Participações: aplicativo capixaba de delivery de comida, compras de supermercado e entregas rápidas sob demanda.

VC Zaitt Participações: rede de mercados e lojas de conveniência 100% autônomas (onde o cliente entra, escolhe o produto e paga sozinho pelo celular, sem funcionários).





As duas empresas (Shipp e Zaitt), foram fundadas pelo empresário capixaba Rodrigo Miranda. Em 2020, a Sapore adquiriu os empreendimentos. Posteriormente, a Shipp foi vendida ao grupo Americanas, tornando-se Americanas Delivery e encerrando as atividades em 2024.





A Zaitt, também posteriormente, foi vendida para o grupo Buybye, que tem na lista de investidores o cantor sertanejo Lucas Lucco. Após a aquisição, as lojas Zaitt assumiram a identidade da Buybye.





Procurada pela reportagem, a assessoria de Rodrigo Miranda afirmou que a Zaitt nunca recebeu investimento de nenhuma empresa ou veículo ligado à Apex. A Shipp recebeu um aporte do grupo em 2018, e essa participação foi integralmente recomprada em 2019, na venda total da empresa para a Sapore. De 2019 em diante, nem a Zaitt nem a Shipp voltaram a ter qualquer relação societária, contratual ou financeira com a Apex ou com seus veículos.





VC Singu Participações: aplicativo de serviços de beleza e bem-estar (como manicure, cabeleireiro e massagem) com atendimento direto na casa do cliente.





Aviação





BRM Apex INV VCPE A2 Aviation LTDA., sediada em Vitória, e a PSAPX Participações Ltda. Duas empresas cujas denominações têm referências à aviação ou às operações descritas no mapa de credores. A sigla PSAPX também consta na descrição das cinco operações de leasing relacionadas aos R$ 42,3 milhões em dívidas relacionadas à transação financeira envolvendo cinco aeronaves.





Não se sabe, entretanto, se as empresas mencionadas têm participação e/ou dívidas acumuladas dentro do passivo de quase R$ 1 bilhão relatados dentro do processo cautelar.