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Caso Apex

Apex comprou fatia de startups, clínica médica e até do Zé Coxinha; confira

Grupo também mantém participações e veículos ligados a empresas de alimentação, educação e tecnologia

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 18:00

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

18 ago 2026 às 18:00
Sede da Apex Partners, na Praia do Suá, em Vitória A Gazeta

Após a Justiça conceder uma tutela cautelar para proteger empresas relacionadas a Apex Partners contra cobranças e execuções enquanto a situação financeira da companhia é apurada, chamou a atenção o número de empresas ligadas ao grupo. No total, a medida envolve 178 negócios relacionados ao conglomerado.


Entre empresas e veículos relacionados à Apex, aparecem negócios de alimentação, saúde, educação, aviação e tecnologia, incluindo uma participação de um empreendimento que investiu na rede de salgados Zé Coxinha.


A medida não significa, porém, que todas as empresas nas quais o grupo possui investimentos estejam submetidas à mesma proteção ou que necessariamente serão afetadas pela crise. A estrutura de cada participação precisa ser analisada separadamente.


A própria documentação apresentada à Justiça ressalva patrimônios de cotas de fundos de investimento, patrimônios separados de recebíveis imobiliários e patrimônios de afetação de determinadas sociedades de propósito específico.

Da coxinha às startups

Um dos exemplos mais curiosos da diversificação é o da Zé Coxinha. A rede capixaba de salgados foi adquirida em 2024 pela Tastefy, antiga ATW Delivery Brands, empresa que havia recebido aporte de R$ 10 milhões da Apex e recebia investimentos do Fundo Apex Crescimento Mercados Regionais, com o nome BRM Apex VCPE Zé Coxinha Participações LTDA.


A relação, portanto, não representa uma compra direta da Zé Coxinha pela Apex. O grupo de investimentos aportou recursos em uma empresa que posteriormente adquiriu a rede de salgados.


Após a aquisição, a Tastefy ampliou a produção da fábrica da Zé Coxinha, localizada na Serra. Em 2025, a empresa informou que havia passado de 1 milhão para 2 milhões de salgados produzidos por mês e projetava faturamento de R$ 220 milhões naquele ano. Mas a rede de salgados é apenas um dos exemplos.


Documentos relacionados à estrutura societária do grupo também mencionam veículos de investimento associados a empresas de tecnologia e serviços. Veja outras empresas a seguir.


Alimentação


  • Trem Alimentos S.A.:  indústria que atua no processamento e produção alimentícia.
  • AFS Alimentação S.A. e AFS Alimentação Vitória Ltda.: empresas voltadas ao ramo de refeições corporativas, alimentação coletiva e serviços de restaurante.


Saúde


  • CMSM - Clínica Médica Saúde Melhor S.A.:  rede de clínicas médicas voltada para consultas ambulatoriais, exames e atendimento de saúde acessível.
  • VC Maya Tec Saúde: startup de tecnologia aplicada à saúde (healthtech) para agendamentos e facilitação de serviços médicos.


Em 2022, a empresa venceu um reality show. Como prêmio pela participação, a Maya recebeu um investimento de R$ 300 mil da Apex. Segundo a empresa, esse foi o único aporte recebido e, desde então, não houve novos investimentos.


Educação



Na última segunda-feira (10), a empresa se movimentou para sair da ação judicial ligada ao caso. O argumento da escola é que a Fucape é uma sociedade operacional, da economia real, que não tem qualquer problema de solvência, de caixa ou de inadimplência presente ou futuro. 


Além disso, a representação da Fucape, de acordo com a escola, não tem qualquer participação na crise da Apex. Por isso, na visão da Fucape, estar incluída na ação preparatória para recuperação judicial é um erro.


Tecnologia e startups


  • VC Shipp Participações: aplicativo capixaba de delivery de comida, compras de supermercado e entregas rápidas sob demanda.
  • VC Zaitt Participações: rede de mercados e lojas de conveniência 100% autônomas (onde o cliente entra, escolhe o produto e paga sozinho pelo celular, sem funcionários).


As duas empresas (Shipp e Zaitt), foram fundadas pelo empresário capixaba Rodrigo Miranda. Em 2020, a Sapore adquiriu os empreendimentos. Posteriormente, a Shipp foi vendida ao grupo Americanas, tornando-se Americanas Delivery e encerrando as atividades em 2024.


A Zaitt, também posteriormente, foi vendida para o grupo Buybye, que tem na lista de investidores o cantor sertanejo Lucas Lucco. Após a aquisição, as lojas Zaitt assumiram a identidade da Buybye.


Procurada pela reportagem, a assessoria de Rodrigo Miranda afirmou que a Zaitt nunca recebeu investimento de nenhuma empresa ou veículo ligado à Apex. A Shipp recebeu um aporte do grupo em 2018, e essa participação foi integralmente recomprada em 2019, na venda total da empresa para a Sapore. De 2019 em diante, nem a Zaitt nem a Shipp voltaram a ter qualquer relação societária, contratual ou financeira com a Apex ou com seus veículos.


  • VC Singu Participações: aplicativo de serviços de beleza e bem-estar (como manicure, cabeleireiro e massagem) com atendimento direto na casa do cliente.


Aviação



Não se sabe, entretanto, se as empresas mencionadas têm participação e/ou dívidas acumuladas dentro do passivo de quase R$ 1 bilhão relatados dentro do processo cautelar.

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Por que diversificar investimentos?

Para o economista Vaner Corrêa, a diversificação faz parte da própria lógica de empresas que atuam na gestão e direcionamento de capital.


Segundo ele, essas estruturas funcionam como uma ponte entre quem possui recursos para investir e empresas que precisam de dinheiro para financiar seus projetos. A partir dessa lógica, não é necessário que todos os negócios tenham relação direta entre si.

Quem tem capital se aproxima de quem precisa de capital

Vaner Corrêa, economista 

Nesse modelo, a empresa de investimentos procura identificar projetos com potencial de retorno e apresenta essas oportunidades a investidores. A avaliação considera fatores como o retorno esperado e o nível de risco de cada operação.


Vaner explica que uma das formas de analisar investimentos é observar três características: rentabilidade, liquidez e segurança. Em linhas gerais, quanto maior o risco assumido, maior tende a ser o retorno esperado pelo investimento. Isso permite que uma mesma carteira tenha investimentos de características diferentes.


Dentro do processo da Apex, é possível constatar a diversificação de investimentos feito pela empresa. Nos nomes das holdings, que são as empresas criadas para administrar o patrimônio ou controlar a participação acionária em outras empresas, é comum ver siglas como VC, VCPE e SPE.


  • VC significa Venture Capital, ou capital de risco. Trata-se de um tipo de fundo de investimento que coloca dinheiro em empresas novas (startups) que têm grande potencial de crescimento rápido, mas que também apresentam um risco alto.

  • PE indica Private Equity, um tipo de investimento financeiro em que fundos ou empresas compram fatias de companhias que não têm ações na bolsa. O objetivo principal é injetar dinheiro e melhorar a gestão para fazer o negócio crescer e lucrar na venda futura.

  • As modalidades podem aparecer juntas nas descrições (VCPE), indicando a possibilidade de dois modelos de investimento dentro de uma mesma empresa.

  • A SPE (Sociedade de Propósito Específico) é uma empresa criada com um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) próprio e um objetivo único e restrito, como realizar uma obra ou um projeto de infraestrutura ou então isolar riscos financeiros de um negócio específico, sendo fechada após o fim da tarefa. Um exemplo é a atuação da Apex no mercado imobiliário, quando a empresa abre uma holding para investir em construções de novos empreendimentos e prédios.

Investimento e compra

A existência de um nome ligado à Apex em uma empresa também não significa necessariamente que o grupo tenha comprado ou assumido o controle daquele negócio.


Segundo Vaner, há uma diferença importante entre atuar como investidor e assumir diretamente a propriedade de uma companhia. Um grupo pode utilizar fundos, holdings ou sociedades específicas para fazer aportes e adquirir participações em outras empresas.


Essa distinção é importante no caso da Apex porque os documentos relacionados ao conglomerado apresentam uma série de sociedades e veículos de investimento. A estrutura societária pode, portanto, fazer com que uma empresa apareça relacionada ao grupo sem que isso signifique necessariamente que a operação cotidiana daquele negócio seja comandada pela Apex.

Diversificar envolve riscos

Para Vaner, diversificar investimentos não elimina o risco. A estratégia exige que cada operação seja analisada e acompanhada de acordo com suas características.


O risco pode estar relacionado não só ao próprio negócio — como uma startup que ainda não consolidou seu modelo ou uma empresa que depende de expansão —, mas também à forma como o investimento é selecionado e administrado.


Por isso, segundo o economista, estruturas que movimentam recursos de terceiros precisam de mecanismos de controle, acompanhamento, auditoria e compliance.

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