Americanas Delivery encerra operação de entrega de restaurantes

O aplicativo Americanas Delivery, antigo Shipp, encerrou na última quinta-feira (18) as operações de entrega da categoria "Restaurantes". O encerramento do app que surgiu no Espírito Santo e atuava em Vitória e Vila Velha ocorre três anos depois de anunciada a compra pelo grupo Americanas, que entrou em recuperação judicial no início do ano passado.
A meta da Americanas ao relançar o aplicativo rebatizando com seu nome era expandir as entregas em poucos minutos para 100 cidades no país.
Segundo a Americanas, a decisão de encerrar o serviço faz parte do plano de transformação da companhia, que envolve ajustes de curto e médio prazos em todas as frentes da operação, visando a recuperação e a retomada do crescimento do negócio.
A Americanas informou ainda que comunicou a ação previamente a seus clientes, entregadores e parceiros da plataforma, e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos.
A Shipp, startup de delivery on demand, iniciou suas atividades em 2017, no Espírito Santo, como uma alternativa ao modelo tradicional de entrega. Os clientes podiam, por meio do app, fazer pedidos de supermercados, farmácias, restaurantes, petshops, ou qualquer outro estabelecimento.