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Americanas Delivery encerra operação de entrega de restaurantes

Quase três anos após comprar o app capixaba Shipp, Americanas anunciou o encerramento das atividades de entrega no último dia 18 de abril
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 abr 2024 às 11:18

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 11:18

Shipp vira Americanas Delivery
Americanas Delivery foi criado após compra do app capixaba Shipp Crédito: Caroline Freitas
O aplicativo Americanas Delivery, antigo Shipp, encerrou na última quinta-feira (18) as operações de entrega da categoria "Restaurantes". O encerramento do app que surgiu no Espírito Santo e atuava em Vitória e Vila Velha ocorre três anos depois de anunciada a compra pelo grupo Americanas, que entrou em recuperação judicial no início do ano passado.
A meta da Americanas ao relançar o aplicativo rebatizando com seu nome era expandir as entregas em poucos minutos para 100 cidades no país.
Segundo a Americanas, a decisão de encerrar o serviço faz parte do plano de transformação da companhia, que envolve ajustes de curto e médio prazos em todas as frentes da operação, visando a recuperação e a retomada do crescimento do negócio.

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A Americanas informou ainda que comunicou a ação previamente a seus clientes, entregadores e parceiros da plataforma, e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos.
A Shipp, startup de delivery on demand, iniciou suas atividades em 2017, no Espírito Santo, como uma alternativa ao modelo tradicional de entrega. Os clientes podiam, por meio do app, fazer pedidos de supermercados, farmácias, restaurantes, petshops, ou qualquer outro estabelecimento.

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