Americanas Delivery encerra operação de entrega de restaurantes

Americanas Delivery foi criado após compra do app capixaba Shipp Crédito: Caroline Freitas

A meta da Americanas ao relançar o aplicativo rebatizando com seu nome era expandir as entregas em poucos minutos para 100 cidades no país.

Segundo a Americanas, a decisão de encerrar o serviço faz parte do plano de transformação da companhia, que envolve ajustes de curto e médio prazos em todas as frentes da operação, visando a recuperação e a retomada do crescimento do negócio.

A Americanas informou ainda que comunicou a ação previamente a seus clientes, entregadores e parceiros da plataforma, e se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos.