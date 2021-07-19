Após venda, app capixaba de delivery quer chegar a 100 cidades até 2022

Aplicativo Shipp foi rebatizado como Americanas Delivery após venda Crédito: Caroline Freitas

Com um modelo de negócios "altamente escalável", segundo a companhia, ainda em 2021 o modelo de ultra fast delivery (entrega ultra rápida) será expandido para as cidades de Joinville, em Santa Catarina, e para a região do ABC Paulista, em São Paulo.

De acordo com a Americanas, para o primeiro semestre de 2022 já foram mapeadas outras 22 cidades, sendo que o objetivo é atingir mais de 100 cidades até o final do ano que vem.

Com a incorporação, o aplicativo Shipp foi atualizado e continua existindo, mas agora com o nome de Americanas Delivery. O serviço também vai funcionar dentro do app da Americanas como um miniapp.

Em comunicado, a companhia disse que o modelo de "entrega ultra rápida é uma das prioridades da Americanas em 2021" e, com a conclusão da integração da Shipp pela companhia, o app passa a ter diferenciais competitivos importantes, como a credibilidade da marca Americanas, com mais de 48 milhões de clientes ativos.

"O setor de delivery está em plena expansão e conta com uma base de clientes com perfil de alta recorrência e que busca, acima de tudo, comodidade. Com a marca Americanas, entraremos ainda mais fortes nesse setor, conectando nossos clientes a supermercados, restaurantes, farmácias e outros. Além disso, aproveitaremos a capilaridade das mais de 1.700 lojas físicas, verdadeiros hubs urbanos pelo Brasil, para ter uma entrega mais ágil, disponibilizando também todo nosso sortimento " Tomas Scopel - Diretor do Americanas Delivery

Segundo o grupo, o app passará a ter tempo médio de entrega de 30 minutos, e possibilidade de horário de entrega agendado. No portfólio de vendas estão itens de conveniência, incluindo supermercados, farmácias, restaurantes, presentes, petshops, entre outros.