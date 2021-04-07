B2W, dona da Americanas, compra o app capixaba de entregas Shipp

Aplicativo Shipp será parte agora do grupo das lojas Americanas Crédito: Shipp/Divulgação

A empresa capixaba Shipp do Brasil, que atua como aplicativo de entregas, teve parte das ações compradas pela B2W – Companhia Digital, dona das lojas Americanas e da Submarino.

A aquisição ocorreu por meio da subsidiária SuperNow Portal e Serviços de Internet Ltda. (“Supermercado Now”), plataforma de e-commerce focada na categoria de supermercado no Brasil.

"A pretendida aquisição está em linha com a estratégia da B2W de ser mais relevante no dia a dia dos clientes, oferecendo: Tudo. A toda Hora. Em qualquer lugar. A Shipp é uma startup de delivery on demand que iniciou suas atividades em 2017, no Estado do Espírito Santo, como uma alternativa ao modelo tradicional de entrega, oferecendo mais conveniência para os clientes, que podem, por meio do app, fazer pedidos de supermercados, farmácias, restaurantes, petshops, ou qualquer outro estabelecimento", disse a B2W em comunicado ao mercado.

Segundo a empresa, em fato relevante, a plataforma também oferece um serviço de concierge, que permite a entrega de tudo o que o cliente desejar. "Com um modelo de negócios altamente escalável, a Shipp iniciou a expansão para novas localidades, com o objetivo de atender mais de 100 cidades."

A Shipp conta com 10 mil entregadores cadastrados e alto nível de serviço, realizando as entregas em aproximadamente 36 minutos. De acordo com a B2W, o app tem alta frequência de uso, com os clientes recorrentes fazendo em média 3 pedidos por mês.

"A aquisição da Shipp permitirá a entrada do Universo Americanas no modelo de Ultra Fast Delivery (entrega em poucos minutos). Além disso, possibilita a melhoria da experiência do consumidor na categoria de food delivery (iniciada em 2020 por meio de parcerias estratégicas), a expansão da categoria de mercado para novas localidades e a aceleração das soluções de O2O (Online to Offline), principalmente, o ship from store, que é operado pela Ame Flash, plataforma proprietária de crowdshipping com mais de 20 mil entregadores e presença em mais de 700 cidades".

O comunicado esclarece, no entanto, que a transação estará sujeita à autoridade antitruste (Cade - Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Afirma também que, após a aprovação da transação será realizada por uma empresa controlada pela B2W, não havendo incidência dos procedimentos descritos pelo art. 256 da Lei 6.404/76.

A Shipp é uma empresa do Grupo Zaitt, que fundou a primeira loja autônoma do Espírito Santo. A negociação se deu por meio da Sapore, maior empresa de alimentação do Brasil, que adquiriu o companhia capixaba em dezembro de 2019.

Rodrigo Miranda, empresário e fundador da Zaitt e da Shipp Crédito: André Tomasi/Zaitt/Divulgação

“A movimentação comprova o sucesso dos modelos da Shipp, voltada para o público B2C, e da Packk, para apoiar as empresas na digitalização de seus negócios. Estamos muito felizes em fazer parte da trajetória desse grande player, abrindo novas frentes de crescimento, além de contribuir para conectar empresas e pessoas por meio da tecnologia”, afirma Rodrigo Miranda, ex-CEO do Grupo Zaitt e atual CEO da Zaitt. O cargo de CEO da Shipp passa a ser assumido por Tomás Scopel e Miranda vai para o Conselho.

Além da Shipp, a transação incluiu ainda a Packk, um Delivery as a Service criado em julho de 2020 que cria uma plataforma própria de entregas rápidas para grandes empresas. Com a proposta white label, oferece a tecnologia e toda a logística de atendimento ao cliente até a entrega.