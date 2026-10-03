AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Via íngreme

Caminhão desce ladeira desgovernado e tomba em Cariacica

Publicado em

03 out 2026 às 14:06

Em meio à chuva, um caminhão desceu uma ladeira desgovernado e tombou em um do morro no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O acidente, cujo barulho acordou moradores, aconteceu por volta das 5 horas deste sábado (3), em uma via íngreme, conhecida como “Rua da Jaqueira”.


O pedreiro Jonatan Teixeira relatou que um vizinho chegou a pensar que fosse o barranco desabando ao escutar os sons. “Tem uns loucos que sobem e descem isso aí o tempo todo, motoqueiros, mas esse caras não conhecem aqui não, tenho certeza que não, para descer de caminhão. É perigoso, e tem muita criança aqui na rua”, explicou.


Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente, sendo um deles um feirante, dono do caminhão. Ninguém ficou ferido e, às 9h15, um reboque foi acionado pelo feirante e removeu o veículo do local, conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.

Veja Também 

Imagem de destaque

Chuva cancela voos e impede chefs famosos de vir a evento em Vitória

Imagem de destaque

Homem morre após acidente entre moto e caminhonete em Ecoporanga

Internautas registraram um engarrafamento no local do acidente

Jovem de 18 anos morre após batida entre moto e caminhão em Alegre

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Noroeste ES

Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista na faixa de pedestres em Colatina

Publicado em 03/10/2026 às 12:57
Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista que fugiu em Colatina
Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista. Condutor deixou o local Montagem - A Gazeta

Uma mulher e seus dois filhos pequenos foram atropelados por um motociclista na noite de sexta-feira (2), no bairro Carlos Germano, em Colatina, no Noroeste do Estado. As idades das vítimas não foram divulgadas. 


De acordo com  a Polícia Militar, a vítima contou que atravessava a faixa de pedestres acompanhada dos dois filhos quando os três foram atingidos por uma motocicleta. O motociclista, segundo relatou a vítima à PM, deixou o local sem prestar socorro. A mulher informou apenas que se tratava de uma motocicleta Yamaha YBR, de cor verde.


A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos. As duas crianças foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital São José. Até o momento, o motociclista não havia sido localizado.


Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Violência

Jovem é assassinado a tiros dentro de distribuidora em Aracruz

Publicado em 03/10/2026 às 11:28

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros dentro de uma distribuidora de bebidas no bairro de Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (3),  A motivação ainda é desconhecida.


Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os criminosos  (não foi informado quantos) chegaram ao local em um veículo. Um deles teria desembarcado e efetuado os disparos contra a vítima. Nem as características dos suspeitos, nem as placas do carro, foram informadas para a PM. 


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

Link copiado com sucesso

Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Sul do ES

Homem sofre queimaduras e fraturas após receber descarga elétrica em Castelo

Publicado em 03/10/2026 às 10:38
Homem sofre queimaduras e fraturas após receber descarga elétrica e em Castelo
Homem sofre queimaduras e fraturas após receber descarga elétrica e em Castelo Divulgação - Notaer

Um homem de 30 anos ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma altura de aproximadamente seis metros. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (2), em Castelo, no Sul do Espírito Santo.


De acordo com o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), a vítima estava realizando a instalação de uma rede de internet quando, acidentalmente, encostou uma das mãos em um fio de alta tensão. A descarga elétrica entrou por uma das mãos e saiu pela outra, provocando queimaduras nos dois membros. Com o choque, o homem perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de seis metros. Na queda, ele bateu as costas e o tórax contra o chão. Conforme o Notaer, a vítima sofreu fraturas em três costelas e em dois pontos da coluna.


O homem foi socorrido e transportado pelo Notaer. Durante o atendimento, ele relatava não sentir os movimentos das pernas. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência no atendimento desse tipo de ocorrência no Espírito Santo.


O estado de saúde após a internação não foi informado.

Link copiado com sucesso

Da Redação Multimídia

/
Da Redação Multimídia
Apreensões

Submetralhadoras são apreendidas após denúncia de tiros em Vitória

Publicado em 02/10/2026 às 18:41
PM apreende quatro submetralhadoras, 80 munições e sete carregadores em Vitória
Armas e munições apreendidas
 Divulgação | PM

Quatro submetralhadoras de fabricação semi-industrial foram apreendidas em Caratoíra, em Vitória, nesta sexta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, as armas foram encontradas durante a apuração de uma denúncia de disparos em via pública. Além delas, os policiais apreenderam sete carregadores e 80 munições de calibre .380.


Após a denúncia, militares do 1º Batalhão da PM viram um homem armado com uma submetralhadora na localidade conhecida como "Beco da Maranata". Ao perceber a aproximação dos policiais, ele entrou em uma residência, deixou a arma no imóvel e fugiu.


Durante as buscas, os militares encontraram as demais armas e os outros materiais apreendidos, que foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Estradas

Acidente na BR 101 envolve três caminhões e um carro em Rio Novo do Sul

Publicado em 02/10/2026 às 18:04

Três caminhões um carro se envolveram em um acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (2). Segundo a Ecovias Capixaba, as seis pessoas que estavam nos veículos saíram ilesas. 


A pista no sentido Vitória ficou interditada por cerca de duas horas, e foi liberada às 14h. A dinâmica do acidente não foi informada. 

Veja Também 

Colisão frontal aconteceu próximo ao trevo de Jataipeba

Colisão frontal deixa um morto e um gravemente ferido na BR 101 em Linhares

Link copiado com sucesso

Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Nova Carapina I

Acidente entre carro e caminhão deixa mulher ferida na Serra

Publicado em 02/10/2026 às 13:58

Uma motorista ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e um caminhão em Nova Carapina I, na Serrana manhã desta sexta-feira (2).


Segundo o Departamento de Operações de Trânsito (DOT), a motorista do carro foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada a um hospital. O condutor do caminhão não se feriu.


A dinâmica do acidente não foi informada. 

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Intervalo de 6h

Dois incêndios em pasto e casa abandonada mobilizam Bombeiros em Colatina

Publicado em 02/10/2026 às 12:53

Dois incêndios em diferentes bairros mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, entre a noite de quinta-feira (1º) e a madrugada desta sexta-feira (2). Segundo a corporação, as chamas atingiram uma área de pasto e uma casa abandonada em um intervalo de seis horas. Não houve feridos nas duas ocorrências.


Por volta das 18h, o fogo atingiu uma área de vegetação na divisa entre os bairros Soma Alta Vista e Cidade Jardim. As chamas se concentraram em um pasto e foram combatidas pelos Bombeiros. A corporação não informou o que provocou o incêndio.


No bairro Bela Vista, por volta da meia-noite, as chamas atingiram uma casa abandonada de dois cômodos. Testemunhas informaram aos Bombeiros que o imóvel era utilizado por moradores da região para o consumo de drogas. Ainda segundo os relatos, o incêndio teria sido provocado por um usuário que estava no local.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Vila Nova de Colares

Homem é esfaqueado e procura ajuda em companhia da PM na Serra

Publicado em 02/10/2026 às 11:53
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar prestou os primeiros atendimentos Carlos Alberto Silva

Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira (2), em frente a uma lanchonete na Avenida Colares Júnior, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Após ser ferido, ele esteve na sede da 14ª Cia Independente, pedindo ajuda e relatando o fato.


De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe prestou o atendimento e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima não soube identificar, nem fornecer o nome do agressor. Para a PM, ele contou estar em situação de rua.  O homem foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves e não há informações sobre o estado de saúde.


A Polícia Civil comunicou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Serviço 

Disque-Denúncia (181)

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

Veja Também 

Homem invade delegacia e destrói balcão da recepção na Serra

Homem é preso após invadir e quebrar delegacia na Serra

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Temporal

Chuva e ventania cortam internet e causam transtornos em Bom Jesus do Norte

Publicado em 02/10/2026 às 11:52
Em Bom Jesus do Norte houve destelhamento e queda de árvores
Em Bom Jesus do Norte houve destelhamento e queda de árvores Defesa Civil de Bom Jesus do Norte

A chuva acompanhada de ventos fortes que atingiu o Sul do Espírito Santo na noite de quinta-feira (1º) causou transtornos em Bom Jesus do Norte. Segundo a Defesa Civil do município, moradores enfrentam falta de internet nesta sexta-feira (2) após uma torre de transmissão ficar sem energia.


De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, William de Souza Miranda, houve destelhamentos em cinco imóveis, todos em terraços, e seis quedas de árvores — quatro em ruas da sede e duas na zona rural. Na área urbana, segundo a equipe, as ocorrências relacionadas às árvores já foram solucionadas. Não há registro de desalojados.


As equipes percorrem as regiões afetadas para fazer o levantamento dos danos e realizar as vistorias necessárias. Segundo Miranda, o município também busca apoio e materiais junto à Defesa Civil do Estado, incluindo telhas, kits e recursos para auxiliar as famílias atingidas. Um telefone de plantão foi disponibilizado para receber chamados da população: (22) 99837-0642.

Veja Também 

Temporal causa destelhamentos e quedas de árvores em São José do Calçado

Temporal destelha imóveis e derruba mais de 20 árvores em São José do Calçado

Chuva de granizo em Guaçuí

Temporal com vento e granizo atinge Guaçuí no Sul do Espírito Santo

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 342, em Ecoporanga

Publicado em 02/10/2026 às 11:31

Um motociclista de 61 anos morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete na BR 342, nas proximidades de Joassuba, na zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Fumatre, mas não resistiu aos ferimentos.


O motorista da caminhonete, de 42 anos, relatou à Polícia Militar que trafegava no sentido Nova Venécia - Ecoporanga quando, segundo ele, a motocicleta teria entrado na contramão. Os veículos então colidiram.


O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Científica e aguarda retorno.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Phil Collins durante apresentação da turnê “The Last Domino”, do Genesis, na Paris La Défense Arena, em Nanterre, na França

Phil Collins revela maior arrependimento de sua vida: 'Meus casamentos terem acabado'

Imagem de destaque

Copiloto usou machado em ataque a comandante de avião para Israel

Vídeo mostra homem com neto no colo sendo agredido por vizinho na Mata da Praia

Vídeo mostra homem com neto no colo sendo agredido por vizinho na Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados