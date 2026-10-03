Caminhão desce ladeira desgovernado e tomba em Cariacica

Em meio à chuva, um caminhão desceu uma ladeira desgovernado e tombou em um do morro no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O acidente, cujo barulho acordou moradores, aconteceu por volta das 5 horas deste sábado (3), em uma via íngreme, conhecida como “Rua da Jaqueira”.





O pedreiro Jonatan Teixeira relatou que um vizinho chegou a pensar que fosse o barranco desabando ao escutar os sons. “Tem uns loucos que sobem e descem isso aí o tempo todo, motoqueiros, mas esse caras não conhecem aqui não, tenho certeza que não, para descer de caminhão. É perigoso, e tem muita criança aqui na rua”, explicou.





Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente, sendo um deles um feirante, dono do caminhão. Ninguém ficou ferido e, às 9h15, um reboque foi acionado pelo feirante e removeu o veículo do local, conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.