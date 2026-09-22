AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Bikes compartilhadas: mobilidade urbana também é sobre ter escolhas
Israel Leite

Artigo de Opinião

É diretor comercial da Serttel
Israel Leite

Bikes compartilhadas: mobilidade urbana também é sobre ter escolhas

Não se trata de abandonar o carro ou de utilizar a bicicleta todos os dias, mas de ampliar o olhar sobre a mobilidade e perceber que diferentes meios de transporte podem fazer sentido
Israel Leite
É diretor comercial da Serttel

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 13:47

Publicado em 

22 set 2026 às 13:47

Celebrado mundialmente em 22 de setembro, o Dia Mundial sem Carro propõe uma reflexão que vai além de deixar o automóvel na garagem por 24 horas. A data chama a atenção para os hábitos de deslocamento e para a possibilidade de incorporar outras alternativas à rotina, como o transporte público, a caminhada e a bicicleta.

 

A discussão sobre mobilidade urbana não passa simplesmente pela retirada dos automóveis das ruas, mas pela ampliação das possibilidades. Caminhar, pedalar, utilizar o transporte coletivo ou recorrer ao carro são alternativas que podem coexistir e ser escolhidas de acordo com cada trajeto e necessidade.

 

Nesse cenário, a bicicleta compartilhada ocupa um espaço importante. O modelo facilita o acesso à bicicleta sem a necessidade de possuir uma e permite incorporá-la a diferentes momentos da rotina, seja como principal meio de deslocamento em determinado percurso ou combinada a outras formas de transporte.

Veja Também 

Estação da Praça da Ciência/Curva da Jurema do Bike Vitória

Bikes compartilhadas da Grande Vitória serão gratuitas no Dia Mundial sem Carro

As propostas dos candidatos ao governo do ES para a mobilidade

Metrô, nova ponte e tarifa zero: as propostas dos candidatos ao governo do ES para mobilidade

Série 10 Desadios do ES - tema Mobilidade Urbana

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mobilidade urbana

Na Grande Vitória, os números ajudam a dimensionar esse movimento. Entre janeiro e agosto de 2026, o Bike Vitória, em Vitória, e o Bikes, em Vila Velha, registraram 262.764 viagens, cerca de 12% a mais que no mesmo período de 2025, quando foram realizados pouco mais de 235 mil deslocamentos. Considerando também o Bikes, na Serra, implantado neste ano, os três sistemas somaram 287.669 viagens até agosto.

 

Os deslocamentos realizados pelos três sistemas representam ainda 409.912 quilômetros percorridos e uma estimativa de 61,7 toneladas de CO₂ que deixaram de ser emitidas, o equivalente à poluição anual gerada por 35 carros. São números que ajudam a traduzir o impacto que escolhas individuais de mobilidade podem produzir quando passam a fazer parte da rotina de milhares de pessoas.

 

É justamente essa uma das contribuições dos sistemas compartilhados para a mobilidade urbana. Não se trata de estabelecer uma disputa entre bicicleta e carro, mas de criar condições para que o automóvel não seja a única alternativa considerada, especialmente em trajetos nos quais outras opções são viáveis.

Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória
Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória Divulgação

O Dia Mundial sem Carro ajuda a colocar essa discussão em evidência. Mais do que propor a ausência do automóvel durante 24 horas, a data pode funcionar como um convite à experimentação e à reflexão sobre os hábitos de deslocamento. 


Um percurso realizado de bicicleta pode revelar uma alternativa que também faça sentido em outros momentos da rotina.

 

Para isso, é fundamental que os sistemas acompanhem a dinâmica das cidades. Dados de utilização, fluxo, demanda, horários e comportamento dos usuários ajudam a compreender como as pessoas se deslocam e orientam decisões relacionadas à localização das estações, à disponibilidade das bicicletas e à própria operação.

 

Esse olhar ganha relevância porque os hábitos de mobilidade não são estáticos. As cidades mudam, novos polos de circulação surgem e a maneira como as pessoas trabalham, estudam, consomem e ocupam os espaços também se transforma. Os serviços de mobilidade precisam acompanhar essas mudanças.

 

O desafio está em tornar cada vez mais natural a convivência entre diferentes formas de deslocamento. Não se trata de abandonar o carro ou de utilizar a bicicleta todos os dias, mas de ampliar o olhar sobre a mobilidade e perceber que diferentes meios de transporte podem fazer sentido em diferentes momentos da rotina. 


A bicicleta compartilhada faz parte dessas possibilidades e contribui para uma mobilidade cada vez mais diversificada.

Tópicos Relacionados

Bicicleta Mobilidade Mobilidade Urbana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados