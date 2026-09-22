Bikes compartilhadas: mobilidade urbana também é sobre ter escolhas

Celebrado mundialmente em 22 de setembro, o Dia Mundial sem Carro propõe uma reflexão que vai além de deixar o automóvel na garagem por 24 horas. A data chama a atenção para os hábitos de deslocamento e para a possibilidade de incorporar outras alternativas à rotina, como o transporte público, a caminhada e a bicicleta.

A discussão sobre mobilidade urbana não passa simplesmente pela retirada dos automóveis das ruas, mas pela ampliação das possibilidades. Caminhar, pedalar, utilizar o transporte coletivo ou recorrer ao carro são alternativas que podem coexistir e ser escolhidas de acordo com cada trajeto e necessidade.

Nesse cenário, a bicicleta compartilhada ocupa um espaço importante. O modelo facilita o acesso à bicicleta sem a necessidade de possuir uma e permite incorporá-la a diferentes momentos da rotina, seja como principal meio de deslocamento em determinado percurso ou combinada a outras formas de transporte.