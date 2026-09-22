Bikes compartilhadas: mobilidade urbana também é sobre ter escolhas

Celebrado mundialmente em 22 de setembro, o Dia Mundial sem Carro propõe uma reflexão que vai além de deixar o automóvel na garagem por 24 horas. A data chama a atenção para os hábitos de deslocamento e para a possibilidade de incorporar outras alternativas à rotina, como o transporte público, a caminhada e a bicicleta.
A discussão sobre mobilidade urbana não passa simplesmente pela retirada dos automóveis das ruas, mas pela ampliação das possibilidades. Caminhar, pedalar, utilizar o transporte coletivo ou recorrer ao carro são alternativas que podem coexistir e ser escolhidas de acordo com cada trajeto e necessidade.
Nesse cenário, a bicicleta compartilhada ocupa um espaço importante. O modelo facilita o acesso à bicicleta sem a necessidade de possuir uma e permite incorporá-la a diferentes momentos da rotina, seja como principal meio de deslocamento em determinado percurso ou combinada a outras formas de transporte.
Na Grande Vitória, os números ajudam a dimensionar esse movimento. Entre janeiro e agosto de 2026, o Bike Vitória, em Vitória, e o Bikes, em Vila Velha, registraram 262.764 viagens, cerca de 12% a mais que no mesmo período de 2025, quando foram realizados pouco mais de 235 mil deslocamentos. Considerando também o Bikes, na Serra, implantado neste ano, os três sistemas somaram 287.669 viagens até agosto.
Os deslocamentos realizados pelos três sistemas representam ainda 409.912 quilômetros percorridos e uma estimativa de 61,7 toneladas de CO₂ que deixaram de ser emitidas, o equivalente à poluição anual gerada por 35 carros. São números que ajudam a traduzir o impacto que escolhas individuais de mobilidade podem produzir quando passam a fazer parte da rotina de milhares de pessoas.
É justamente essa uma das contribuições dos sistemas compartilhados para a mobilidade urbana. Não se trata de estabelecer uma disputa entre bicicleta e carro, mas de criar condições para que o automóvel não seja a única alternativa considerada, especialmente em trajetos nos quais outras opções são viáveis.
O Dia Mundial sem Carro ajuda a colocar essa discussão em evidência. Mais do que propor a ausência do automóvel durante 24 horas, a data pode funcionar como um convite à experimentação e à reflexão sobre os hábitos de deslocamento.
Um percurso realizado de bicicleta pode revelar uma alternativa que também faça sentido em outros momentos da rotina.
Para isso, é fundamental que os sistemas acompanhem a dinâmica das cidades. Dados de utilização, fluxo, demanda, horários e comportamento dos usuários ajudam a compreender como as pessoas se deslocam e orientam decisões relacionadas à localização das estações, à disponibilidade das bicicletas e à própria operação.
Esse olhar ganha relevância porque os hábitos de mobilidade não são estáticos. As cidades mudam, novos polos de circulação surgem e a maneira como as pessoas trabalham, estudam, consomem e ocupam os espaços também se transforma. Os serviços de mobilidade precisam acompanhar essas mudanças.
O desafio está em tornar cada vez mais natural a convivência entre diferentes formas de deslocamento. Não se trata de abandonar o carro ou de utilizar a bicicleta todos os dias, mas de ampliar o olhar sobre a mobilidade e perceber que diferentes meios de transporte podem fazer sentido em diferentes momentos da rotina.
A bicicleta compartilhada faz parte dessas possibilidades e contribui para uma mobilidade cada vez mais diversificada.