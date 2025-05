Mobilidade

Serra também terá bicicletas compartilhadas; veja novidades

Depois de Vitória e Vila Velha — onde serviço já é muito utilizado, a cidade da Serra anuncia que está em fase final de negociações com empresa para disponibilizar os equipamentos

As bicicletas compartilhadas — serviço que já está disponível em Vitória e Vila Velha — têm previsão de chegar ao município da Serra. Segundo a prefeitura, a novidade integra o projeto da Avenida Inteligente, que começou a ser implantado na Avenida Eudes Scherrer de Souza , em Laranjeiras, e também conta com outras intervenções tecnológicas.>

Avenida inteligente

Além das bicicletas compartilhadas, o projeto da avenida inteligente inclui uma série de novidades. Entre elas, estão vagas exclusivas com pontos de recarga para carros elétricos e pontos de ônibus com energia solar, equipados com carregadores de celular via entrada USB.>

Outras medidas anunciadas para a Avenida Eudes Scherrer envolvem semáforos com tecnologia adaptativa, capazes de ajustar os tempos de sinalização conforme o fluxo de veículos, e iluminação de LED com controle de intensidade. Também serão instaladas faixas de pedestres com iluminação própria e botões inteligentes, que estendem o tempo de travessia para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Veja outros equipamentos do projeto: >