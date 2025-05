Avenida Inteligente

Tudo iluminado: novidade em semáforos da Serra para melhorar visibilidade

Além da nova iluminação dos semáforos, prefeitura planeja implantar outras tecnologias ao longo da Avenida Eudes Scherrer de Souza, como sensores de fluxo

Segundo a Prefeitura da Serra, a instalação faz parte da primeira etapa do projeto Avenida Inteligente, com objetivo de aplicar soluções tecnológicas no trânsito do município. Os novos semáforos têm sistemas luminosos auxiliares instalados tanto no braço projetado quanto na coluna onde ficam os equipamentos convencionais. A proposta é ampliar a visibilidade da fase semafórica (verde, amarelo ou vermelho) em até 300 metros, o que pode ajudar a evitar acidentes causados por distração ou desrespeito à sinalização.>