O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mobilidade urbana

A mobilidade urbana é um desafio diário para a população do Espírito Santo. De um lado, motoristas enfrentam congestionamentos provocados pelo intenso fluxo de veículos nos horários de pico, muitas vezes agravados por obras. De outro, ciclistas e usuários do transporte público convivem com dificuldades persistentes nos deslocamentos.





Nesse cenário, a população de baixa renda é uma das mais afetadas. Segundo levantamento feito pelo Instituto Cidades Sustentáveis para A Gazeta, com base em dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual desse grupo que leva mais de uma hora para se deslocar entre a casa e o trabalho (ida e volta) cresceu 30% entre 2010 e 2022.





Como o problema se mostra constante no decorrer dos anos, A Gazeta perguntou aos cinco candidatos ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026 o que eles pensam sobre o assunto.