O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mobilidade urbana

A mobilidade urbana é um desafio diário para a população do Espírito Santo. De um lado, motoristas enfrentam congestionamentos provocados pelo intenso fluxo de veículos nos horários de pico, muitas vezes agravados por obras. De outro, ciclistas e usuários do transporte público convivem com dificuldades persistentes nos deslocamentos.
Nesse cenário, a população de baixa renda é uma das mais afetadas. Segundo levantamento feito pelo Instituto Cidades Sustentáveis para A Gazeta, com base em dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual desse grupo que leva mais de uma hora para se deslocar entre a casa e o trabalho (ida e volta) cresceu 30% entre 2010 e 2022.
Como o problema se mostra constante no decorrer dos anos, A Gazeta perguntou aos cinco candidatos ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026 o que eles pensam sobre o assunto.
Esta é a sétima reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo, produzida por A Gazeta desde as eleições de 2022. Neste especial, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para áreas sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública.
Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação acontece de segunda a sexta-feira, entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro.
24/08 - Facções criminosas
25/08 - Reforma tributária
26/08 - Desempenho do ensino médio
27/08 - Acesso à saúde
28/08 - Mudanças climáticas
31/08 - Violência contra a mulher
02/09 - Fundo Soberano
Leia mais sobre Eleições 2026