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Eleições 2026

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre mobilidade urbana

Série especial de A Gazeta apresenta as propostas dos concorrentes ao Palácio Anchieta para 10 desafios do Estado

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 10:03

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

01 set 2026 às 10:03

A mobilidade urbana é um desafio diário para a população do Espírito Santo. De um lado, motoristas enfrentam congestionamentos provocados pelo intenso fluxo de veículos nos horários de pico, muitas vezes agravados por obras. De outro, ciclistasusuários do transporte público convivem com dificuldades persistentes nos deslocamentos.


Nesse cenário, a população de baixa renda é uma das mais afetadas. Segundo levantamento feito pelo Instituto Cidades Sustentáveis para A Gazeta, com base em dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual desse grupo que leva mais de uma hora para se deslocar entre a casa e o trabalho (ida e volta) cresceu 30% entre 2010 e 2022.


Como o problema se mostra constante no decorrer dos anos, A Gazeta perguntou aos cinco candidatos ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026 o que eles pensam sobre o assunto. 

Esta é a sétima reportagem da série 10 Desafios do Espírito Santo, produzida por A Gazeta desde as eleições de 2022. Neste especial, os candidatos ao governo são convidados a apresentar suas propostas para áreas sensíveis do Estado, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, transporte e segurança pública. 


Os temas foram mapeados pelo Núcleo de Eleições de A Gazeta, em parceria com institutos de pesquisa independentes, com o objetivo de ajudar os eleitores capixabas na hora do voto. Todos os concorrentes ao Palácio Anchieta tiveram o mesmo prazo e o mesmo espaço para as respostas. A publicação acontece de segunda a sexta-feira, entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro.

Confira outras reportagens da série:

24/08 - Facções criminosas

25/08 - Reforma tributária

26/08 - Desempenho do ensino médio

27/08 - Acesso à saúde

28/08 - Mudanças climáticas

31/08 - Violência contra a mulher

02/09 - Fundo Soberano

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