“Vamos convidar todos os partidos para um projeto de um novo ES”, diz Pazolini





A manifestação de Pazolini foi em resposta à pergunta sobre sua aliança com o PL, partido presidido pelo senador Magno Malta no Espírito Santo, e a influência desta legenda em um eventual governo.





O candidato fez um retrospecto de sua gestão à frente da Prefeitura de Vitória, comentando que, assim que foi eleito para a administração municipal, todas as lideranças foram convidadas a participar, e é o que pretende fazer, caso também conquiste as urnas e se torne o próximo governador do Espírito Santo.





"Encerrada a eleição, a política é importante, vai nos ajudar a governar. É a boa técnica, a governança pública, que produz resultados na vida das pessoas. Não é a política que transforma a vida das pessoas, é a gestão pública eficiente", disse.





De acordo com Pazolini, esse modelo deu certo em Vitória e pode também funcionar no Estado. Indagado se incluiria nessa mobilização o PT, partido que está no lado oposto das alianças construídas pelo candidato, o republicano afirmou que todos têm boas ideias e poderão participar das discussões e oferecer propostas para enfrentar os desafios do Espírito Santo.



