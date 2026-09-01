Cesky fousek: essa raça de cachorro se destaca pelo visual rústico e pela natureza astuta 

O cesky fousek, também chamado de ceský fousek, é um cachorro que originalmente foi desenvolvido para a caça. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), antes da Primeira Guerra Mundial, ele era o cão de aponte de pelo duro mais criado no território onde hoje estão as Repúblicas Tcheca e Eslovaca. No entanto, a guerra e suas consequências fizeram com que a raça chegasse perto da extinção durante a década de 1920.