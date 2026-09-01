Praça de Jardim Camburi recebe festival gratuito de música e gastronomia no final de setembro

Quem já tem a Praça da Bocha, em Jardim Camburi, como destino para curtir o fim de semana vai ganhar mais um motivo para passar por lá. Entre 24 e 27 de setembro, o espaço recebe o Festival Praça Viva, com programação gratuita que reúne shows de artistas capixabas, gastronomia e moda.





Ao longo dos quatro dias, serão dez atrações musicais no palco, todas com representantes da cena local. Entre os nomes confirmados estão Casaca, Alexandre Borges, Rastaclone, Banda 027, Dona Fran, Beat Locks, Calibre de Rosas e Tina Show, além de outras atrações.





E, claro, não vai faltar opção para acompanhar a música com alguma coisa boa para comer e beber. O festival terá estandes de gastronomia e moda autoral, com opções que vão de pratos e petiscos a chopes artesanais, vinhos e drinks.





O evento também terá espaço para a solidariedade. Durante o festival, o público poderá levar alimentos, roupas e brinquedos para doação. Os itens serão destinados a instituições sociais, que ainda estão sendo definidas pela organização.