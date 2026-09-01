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Festival Praça Viva

Praça de Jardim Camburi recebe festival gratuito de música e gastronomia no final de setembro

Casaca, Rastaclone, Dona Fran e outros nomes da cena capixaba estão entre as atrações do evento
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 12:36

Calibre de Rosas e Beat Locks são algumas das atrações do festival em Jardim Camburi
Calibre de Rosas e Beat Locks são algumas das atrações do festival em Jardim Camburi Reprodução Instagram @calibrederosasbrazil / Diego Capeletti

Quem já tem a Praça da Bocha, em Jardim Camburi, como destino para curtir o fim de semana vai ganhar mais um motivo para passar por lá. Entre 24 e 27 de setembro, o espaço recebe o Festival Praça Viva, com programação gratuita que reúne shows de artistas capixabas, gastronomia e moda.


Ao longo dos quatro dias, serão dez atrações musicais no palco, todas com representantes da cena local. Entre os nomes confirmados estão Casaca, Alexandre Borges, Rastaclone, Banda 027, Dona Fran, Beat Locks, Calibre de Rosas e Tina Show, além de outras atrações.


E, claro, não vai faltar opção para acompanhar a música com alguma coisa boa para comer e beber. O festival terá estandes de gastronomia e moda autoral, com opções que vão de pratos e petiscos a chopes artesanais, vinhos e drinks.


O evento também terá espaço para a solidariedade. Durante o festival, o público poderá levar alimentos, roupas e brinquedos para doação. Os itens serão destinados a instituições sociais, que ainda estão sendo definidas pela organização.

SERVIÇO

Local: Praça da Bocha, Jardim Camburi, Vitória
Data: 24 a 27 de setembro
Entrada: gratuita
Atrações: Alexandre Borges, Casaca, Rastaclone, Banda 027, Dona Fran, Beat Locks, Calibre de Rosas, Tina Show, D’Moleque e Banda Movimento

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