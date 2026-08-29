Exposição gratuita reúne viaturas, equipamentos e cães operacionais em Cariacica

Que tal conhecer de perto os bastidores do trabalho dos bombeiros, das forças de segurança e até dos cães que atuam em operações especiais? Neste sábado (29) e domingo (30), o Shopping Moxuara, em Cariacica, recebe uma exposição com viaturas, equipamentos e cães operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e da Divisão de Operações Táticas (DOT) da Polícia Penal.





A programação acontece das 10h às 22h, nos pisos L1 e L2, como parte das ações do shopping para a Semana da Pátria. Durante o evento, o público poderá conferir de perto veículos e materiais utilizados em operações de segurança, salvamento e atendimento a ocorrências — uma oportunidade para crianças e adultos matarem a curiosidade e conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dessas equipes.





Os cães operacionais da DOT também serão uma das atrações do fim de semana, acompanhados por seus condutores. Além disso, os Bombeiros Educadores vão apresentar técnicas e orientações de prevenção e segurança para situações de emergência. Uma programação para toda a família que mistura curiosidade, aprendizado e diversão.