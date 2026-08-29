Marcelo Serrado traz ‘Terapia’ a Vitória com humor e até hipnose ao vivo

Marcelo Serrado desembarca em Vitória com uma proposta pouco convencional de “Terapia”: transformar ansiedade, relacionamentos, crises existenciais e as próprias neuroses em motivo para rir. O ator apresenta pela primeira vez na Capital capixaba o monólogo nos dias 26 e 27 de setembro, no Teatro Universitário da Ufes.





E a passagem pelo Espírito Santo já ganhou reforço antes mesmo da estreia. Com a procura por ingressos, uma sessão extra foi aberta para sábado (26), às 18h, além das apresentações previstas para as 20h de sábado e 17h de domingo.





Em cena sozinho, Serrado transforma o palco em uma espécie de divã aberto ao público. O espetáculo costura relatos pessoais, episódios de pânico, crises conjugais, viagens inusitadas e dilemas da vida adulta, usando humor ácido para abordar situações que, fora do teatro, nem sempre têm graça.





A proximidade com a plateia é uma das apostas da montagem. Improvisos e interações fazem com que cada sessão possa seguir caminhos diferentes, incluindo até um momento de hipnose ao vivo.