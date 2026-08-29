Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Marcelo Serrado traz ‘Terapia’ a Vitória com humor e até hipnose ao vivo
Comédia

Marcelo Serrado traz ‘Terapia’ a Vitória com humor e até hipnose ao vivo

Sucesso de vendas, comédia ganha sessão extra e leva ao palco histórias sobre ansiedade, relacionamentos e dilemas da vida moderna
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 11:00

Marcelo Serrado traz ‘Terapia’ a Vitória
Marcelo Serrado traz ‘Terapia’ a Vitória Aline Mariz

Marcelo Serrado desembarca em Vitória com uma proposta pouco convencional de “Terapia”: transformar ansiedade, relacionamentos, crises existenciais e as próprias neuroses em motivo para rir. O ator apresenta pela primeira vez na Capital capixaba o monólogo nos dias 26 e 27 de setembro, no Teatro Universitário da Ufes.


E a passagem pelo Espírito Santo já ganhou reforço antes mesmo da estreia. Com a procura por ingressos, uma sessão extra foi aberta para sábado (26), às 18h, além das apresentações previstas para as 20h de sábado e 17h de domingo.


Em cena sozinho, Serrado transforma o palco em uma espécie de divã aberto ao público. O espetáculo costura relatos pessoais, episódios de pânico, crises conjugais, viagens inusitadas e dilemas da vida adulta, usando humor ácido para abordar situações que, fora do teatro, nem sempre têm graça.


A proximidade com a plateia é uma das apostas da montagem. Improvisos e interações fazem com que cada sessão possa seguir caminhos diferentes, incluindo até um momento de hipnose ao vivo.

Rir das próprias crises

Criado e escrito por Marcelo Serrado e Guilherme Rocha, com direção de Fernando Ceylão, “Terapia” parte das inquietações de um homem às voltas com seus medos, delírios e contradições para falar de questões comuns à vida contemporânea.


Em vez de transformar essas experiências em melodrama, a montagem segue pelo caminho da sátira e da autoironia. Ansiedade, relações amorosas e crises pessoais aparecem em histórias tragicômicas nas quais Serrado também ri de si mesmo.

Serviço

“Terapia”, com Marcelo Serrado
Quando: 26 e 27 de setembro
Sessão extra: sábado, às 18h
Demais sessões: sábado, às 20h, e domingo, às 17h
Onde: Teatro Universitário da Ufes – Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
Duração: 70 minutos
Ingressos: pelo Sympla

Veja Também 

Grupo Revelação inaugura novo espaço do Bar do Zeca Pagodinho no ES

Grupo Revelação inaugura novo espaço do Bar do Zeca Pagodinho no ES

Cantoras Paula Neves e Fernanda Fu farão show no ExpoElas

Feira reúne mulheres empreendedoras, gastronomia e shows gratuitos em Itapemirim

Jazz Vitória Festival

Festival de jazz terá atrações internacionais e entrada gratuita no Cais das Artes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Teatro Teatro da Ufes Comédia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz
BR 101 em Aracruz segue com interdição e desvio 24h após carreta tombar
Imagem de destaque
Os milhões de argentinos com dívidas em atraso e o que isso indica sobre a economia do país: 'Não tentamos mais refinanciar porque é impagável'
Vítima foi atropelada por um carro na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na madrugada deste domingo (30)
Mulher morre atropelada após sair de pagode na Dante Michelini, em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados