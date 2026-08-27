Grupo Revelação inaugura novo espaço do Bar do Zeca Pagodinho no ES

O samba vai ganhar um novo espaço no Espírito Santo. O Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, inaugura no dia 6 de setembro a Varanda do Zeca, ambiente dedicado a encontros, gastronomia e, claro, muita música. Para abrir a programação, o local recebe o Grupo Revelação, que comemora 30 anos de carreira.





A festa acontece na véspera de feriado e começa cedo. Os portões serão abertos ao meio-dia e, às 14h, a cantora Andrea Nery sobe ao palco. Às 16h30, será a vez do Revelação assumir o comando da roda de samba. Os ingressos já estão à venda pelo site Blueticket e custam a partir de R$ 60.





Um dos grupos mais conhecidos do pagode brasileiro, o Revelação chega ao Espírito Santo embalado pelas comemorações de três décadas de trajetória. No repertório, o público poderá esperar músicas que atravessaram gerações, entre elas “Tá Escrito” e “Deixa Acontecer”.





A celebração dos 30 anos também ganhou um projeto audiovisual, “Revelação 30 Anos”, que reúne sucessos da carreira, novas músicas e participações de outros nomes do samba.