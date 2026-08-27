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Samba e gastronomia

Grupo Revelação inaugura novo espaço do Bar do Zeca Pagodinho no ES

Varanda do Zeca chega ao Espírito Santo com proposta de unir samba, pagode, gastronomia e grandes encontros na Serra
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 12:44

Grupo Revelação inaugura novo espaço do Bar do Zeca Pagodinho no ES
Grupo Revelação inaugura novo espaço do Bar do Zeca Pagodinho no ES Globo/Divulgação

O samba vai ganhar um novo espaço no Espírito Santo. O Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, inaugura no dia 6 de setembro a Varanda do Zeca, ambiente dedicado a encontros, gastronomia e, claro, muita música. Para abrir a programação, o local recebe o Grupo Revelação, que comemora 30 anos de carreira.


A festa acontece na véspera de feriado e começa cedo. Os portões serão abertos ao meio-dia e, às 14h, a cantora Andrea Nery sobe ao palco. Às 16h30, será a vez do Revelação assumir o comando da roda de samba. Os ingressos já estão à venda pelo site Blueticket e custam a partir de R$ 60. 


Um dos grupos mais conhecidos do pagode brasileiro, o Revelação chega ao Espírito Santo embalado pelas comemorações de três décadas de trajetória. No repertório, o público poderá esperar músicas que atravessaram gerações, entre elas “Tá Escrito” e “Deixa Acontecer”.


A celebração dos 30 anos também ganhou um projeto audiovisual, “Revelação 30 Anos”, que reúne sucessos da carreira, novas músicas e participações de outros nomes do samba.

Serviço

Inauguração da Varanda do Zeca – Grupo Revelação
Data: 6 de setembro de 2026
Local: Bar do Zeca Pagodinho – Shopping Mestre Álvaro, Serra
Abertura dos portões: 12h
Andrea Nery: 14h
Grupo Revelação: 16h30
Ingressos: À partir de R$60, pelo site Blueticket

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