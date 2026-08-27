Semana do Pescado: confira locais que darão até 30% de desconto no ES

Quem pretende comprar peixe e frutos do mar poderá encontrar descontos de até 30% em estabelecimentos do Espírito Santo. A 23ª Semana do Pescado será realizada de 1º a 15 de setembro e, neste ano, terá mais de 100 pontos participantes no Estado, entre supermercados, peixarias, restaurantes e feiras livres. Veja a lista logo abaixo.





Pela primeira vez, a campanha que incentiva o consumo de peixes, crustáceos e frutos do mar, terá participação de feiras livres da Grande Vitória. Também haverá ações em municípios do interior e nos litorais Norte e Sul.





O lançamento oficial da Semana do Pescado no Espírito Santo ocorreu na última segunda-feira (24), durante plenária na Câmara Municipal de Piúma, no Litoral Sul. O evento contou com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araujo, além de representantes do setor pesqueiro, aquicultores e outros integrantes da cadeia produtiva.





Entre os produtos que poderão ser encontrados com preços promocionais estão tilápia, camarão, sardinha e atum. A expectativa do setor é superar o crescimento de mais de 30% nas vendas registrado pelos estabelecimentos participantes em edições anteriores.





No ano passado, cerca de 60 estabelecimentos participaram da campanha. Para 2026, a previsão é ultrapassar 100 pontos.