Semana do Pescado: confira locais que darão até 30% de desconto no ES

Quem pretende comprar peixe e frutos do mar poderá encontrar descontos de até 30% em estabelecimentos do Espírito Santo. A 23ª Semana do Pescado será realizada de 1º a 15 de setembro e, neste ano, terá mais de 100 pontos participantes no Estado, entre supermercados, peixarias, restaurantes e feiras livres. Veja a lista logo abaixo.
Pela primeira vez, a campanha que incentiva o consumo de peixes, crustáceos e frutos do mar, terá participação de feiras livres da Grande Vitória. Também haverá ações em municípios do interior e nos litorais Norte e Sul.
O lançamento oficial da Semana do Pescado no Espírito Santo ocorreu na última segunda-feira (24), durante plenária na Câmara Municipal de Piúma, no Litoral Sul. O evento contou com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araujo, além de representantes do setor pesqueiro, aquicultores e outros integrantes da cadeia produtiva.
Entre os produtos que poderão ser encontrados com preços promocionais estão tilápia, camarão, sardinha e atum. A expectativa do setor é superar o crescimento de mais de 30% nas vendas registrado pelos estabelecimentos participantes em edições anteriores.
No ano passado, cerca de 60 estabelecimentos participaram da campanha. Para 2026, a previsão é ultrapassar 100 pontos.
Na Grande Vitória, a campanha terá ações em locais como Vila Rubim e Praia do Suá, em Vitória, além da Prainha e de Gaivotas, em Vila Velha. Peixarias do mercado de Guarapari também participam.
A lista completa estará disponível nas redes sociais do Sindipesca-ES a partir do próximo sábado (29).
Para o diretor de eventos do Sindipesca-ES, Rafael Viola, a ampliação deve aumentar a circulação de consumidores e beneficiar diferentes segmentos do setor.
“Para pescadores e aquicultores, significa escoamento garantido da produção em volume elevado; para peixarias e restaurantes, aumento expressivo de fluxo e faturamento em plena baixa temporada”, explica Viola.
A Semana do Pescado é coordenada no Estado pelo Sindicato das Indústrias de Pesca, Aquicultura e Beneficiamento do Estado (Sindipesca-ES), com apoio do Sebrae e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Além dos descontos no comércio, a edição de 2026 terá uma ação voltada à alimentação escolar. Em parceria com o Ifes Campus Piúma, 50 merendeiras e nutricionistas de municípios capixabas serão capacitadas para trabalhar com pescado na merenda.
A proposta é ampliar o consumo do alimento para além do varejo e estimular o uso do pescado em diferentes espaços.
“A Semana do Pescado é mais do que uma campanha de vendas, é um movimento que une toda a cadeia, do pescador artesanal e do aquicultor familiar ao supermercado, da feira ao restaurante”, afirma Viola.
Durante a passagem pelo Espírito Santo, o ministro Edipo Araujo destacou a importância da cadeia produtiva do Estado e defendeu novos investimentos no setor.
“É importante destacar a nossa visita aqui no estado do Espírito Santo, um Estado que é pujante, tem vocação para o fomento e desenvolvimento da cadeia do pescado. Esse Estado que tem mais de 50 mil pescadores e pescadoras e gera uma produção anual de 14 mil toneladas de pescado”, afirma.
A presença do ministro ocorre em um momento de expansão da produção de pescado no país. Em 2025, o Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de toneladas de pescado produzidas e registrou crescimento de 4,41% nas exportações, segundo dados da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR).
No Espírito Santo, a pesca e a aquicultura envolvem pescadores, aquicultores, indústrias, cooperativas, associações e agricultura familiar. A produção de atum em Itaipava, no litoral Sul, é um dos destaques do setor no Estado.
Restaurantes capixabas também vão participar da Semana do Pescado, com pratos e ações especiais durante os 15 dias da campanha.
Outra novidade é o lançamento do Prêmio Hercílio Pirão, criado pelo Sindipesca-ES para reconhecer pessoas, empresas e instituições que contribuam para preservar e promover a moqueca capixaba, a gastronomia, o turismo e a cultura ligada aos frutos do mar.
Na primeira edição, o prêmio fará uma homenagem póstuma ao chef Hercílio Pirão, morto em 2025. Uma placa será entregue aos familiares.