AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Agro
  • Semana do Pescado: confira locais que darão até 30% de desconto no ES
De feiras a peixarias

Semana do Pescado: confira locais que darão até 30% de desconto no ES

Confira a data e os estabelecimentos já confirmados na mobilização

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 14:37

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

27 ago 2026 às 14:37
Feiras livres da Grande Vitória participam pela primeira vez da Semana do Pescado. Mateus Alquin

Quem pretende comprar peixe e frutos do mar poderá encontrar descontos de até 30% em estabelecimentos do Espírito Santo. A 23ª Semana do Pescado será realizada de 1º a 15 de setembro e, neste ano, terá mais de 100 pontos participantes no Estado, entre supermercados, peixarias, restaurantes e feiras livres. Veja a lista logo abaixo.


Pela primeira vez, a campanha que incentiva o consumo de peixes, crustáceos e frutos do mar, terá participação de feiras livres da Grande Vitória. Também haverá ações em municípios do interior e nos litorais Norte e Sul.


O lançamento oficial da Semana do Pescado no Espírito Santo ocorreu na última segunda-feira (24), durante plenária na Câmara Municipal de Piúma, no Litoral Sul. O evento contou com a presença do ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araujo, além de representantes do setor pesqueiro, aquicultores e outros integrantes da cadeia produtiva.


Entre os produtos que poderão ser encontrados com preços promocionais estão tilápia, camarão, sardinha e atum. A expectativa do setor é superar o crescimento de mais de 30% nas vendas registrado pelos estabelecimentos participantes em edições anteriores.


No ano passado, cerca de 60 estabelecimentos participaram da campanha. Para 2026, a previsão é ultrapassar 100 pontos.

Onde encontrar os descontos

Na Grande Vitória, a campanha terá ações em locais como Vila Rubim e Praia do Suá, em Vitória, além da Prainha e de Gaivotas, em Vila Velha. Peixarias do mercado de Guarapari também participam.

A lista completa estará disponível nas  redes sociais do Sindipesca-ES a partir do próximo sábado (29).


Para o diretor de eventos do Sindipesca-ES, Rafael Viola, a ampliação deve aumentar a circulação de consumidores e beneficiar diferentes segmentos do setor.


“Para pescadores e aquicultores, significa escoamento garantido da produção em volume elevado; para peixarias e restaurantes, aumento expressivo de fluxo e faturamento em plena baixa temporada”, explica Viola.


A Semana do Pescado é coordenada no Estado pelo Sindicato das Indústrias de Pesca, Aquicultura e Beneficiamento do Estado (Sindipesca-ES), com apoio do Sebrae e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Pescado também será levado para a merenda escolar

Além dos descontos no comércio, a edição de 2026 terá uma ação voltada à alimentação escolar. Em parceria com o Ifes Campus Piúma, 50 merendeiras e nutricionistas de municípios capixabas serão capacitadas para trabalhar com pescado na merenda.


A proposta é ampliar o consumo do alimento para além do varejo e estimular o uso do pescado em diferentes espaços.


“A Semana do Pescado é mais do que uma campanha de vendas, é um movimento que une toda a cadeia, do pescador artesanal e do aquicultor familiar ao supermercado, da feira ao restaurante”, afirma Viola.

Ministro destaca produção capixaba

Durante a passagem pelo Espírito Santo, o ministro Edipo Araujo destacou a importância da cadeia produtiva do Estado e defendeu novos investimentos no setor.


“É importante destacar a nossa visita aqui no estado do Espírito Santo, um Estado que é pujante, tem vocação para o fomento e desenvolvimento da cadeia do pescado. Esse Estado que tem mais de 50 mil pescadores e pescadoras e gera uma produção anual de 14 mil toneladas de pescado”, afirma.


A presença do ministro ocorre em um momento de expansão da produção de pescado no país. Em 2025, o Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de toneladas de pescado produzidas e registrou crescimento de 4,41% nas exportações, segundo dados da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR).


No Espírito Santo, a pesca e a aquicultura envolvem pescadores, aquicultores, indústrias, cooperativas, associações e agricultura familiar. A produção de atum em Itaipava, no litoral Sul, é um dos destaques do setor no Estado.

Restaurantes também participam

Restaurantes capixabas também vão participar da Semana do Pescado, com pratos e ações especiais durante os 15 dias da campanha.


Outra novidade é o lançamento do Prêmio Hercílio Pirão, criado pelo Sindipesca-ES para reconhecer pessoas, empresas e instituições que contribuam para preservar e promover a moqueca capixaba, a gastronomia, o turismo e a cultura ligada aos frutos do mar.


Na primeira edição, o prêmio fará uma homenagem póstuma ao chef Hercílio Pirão, morto em 2025. Uma placa será entregue aos familiares.

Veja também 

Reunião do Centro Integrado de Comando e Controle para o Enfrentamento dos Impactos do El Niño (CICC El Niño) realizada nesta terça-feira (21)

El Niño está plenamente estabelecido no ES, aponta 6º boletim do CICC

Eleições: Movimentação política; sobe e desce; ganha e perde

Os partidos que mais ganharam e os que mais perderam filiados de 2022 a 2026

Apostas bets

Vitória pode ter lei que proíbe publicidade de bets

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pesca Agronegócio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a Uefa se prepara para processar presidente da Fifa, Gianni Infantino
Senador Omar Aziz
Relator da PEC do fim da escala 6x1 no Senado mantém texto aprovado na Câmara
Investigação do Comprova
Ao transferir R$ 50 mil ou mais entre contas PJ e PF, empresa deve pagar 10% de imposto sobre lucro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados