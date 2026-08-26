El Niño está plenamente estabelecido no ES, aponta 6º boletim do CICC

O fenômeno climático El Niño está plenamente estabelecido e já influencia as condições meteorológicas no Espírito Santo. Com a presença instituída, a previsão é que nos próximos meses o estado sinta o impacto cada vez mais intenso do fenômeno natural.





A informação consta no 6º Boletim de Monitoramento do El Niño, divulgado nesta terça-feira (25) pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) El Niño. Apesar das projeções, os analistas reforçam que a intensidade e a distribuição dos efeitos do fenômeno podem variar.





Isso porque as condições climáticas também são influenciadas por outros fatores, que podem surgir neste segundo semestre.