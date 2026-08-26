Tranca-Ruas e Maria Padilha: o que as entidades associadas às encruzilhadas revelam sobre escolhas e transformação

Na Umbanda, os Exus são compreendidos como entidades que trabalham em diferentes aspectos da espiritualidade, especialmente na proteção, na defesa e no encaminhamento de energias. Tranca-Ruas é frequentemente associado à força, à firmeza e à capacidade de enfrentar aquilo que precisa ser transformado. Sua simbologia também fala sobre limites: nem todo caminho deve ser atravessado, nem toda porta precisa permanecer aberta.