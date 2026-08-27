Amazon abre inscrições para Programa de Trainees de Operações

A Amazon Brasil está com inscrições abertas para a segunda turma do Operations Leadership Trainee Program, o programa de trainees voltado às operações da empresa no país. O salário-base é de R$ 13.900.
O processo seletivo é direcionado a profissionais do setor de Exatas e áreas correlatas graduados há no máximo dois anos.
Os selecionados terão a oportunidade de iniciar suas carreiras gerenciando equipes, liderando operações e trabalhando diretamente com tecnologias avançadas e inteligência artificial, recursos que vêm redefinindo a logística global. Além disso, os trainees passarão por uma imersão cultural e técnica abrangente, recebendo mentoria de líderes experientes da empresa.
O líder de RH de Operações da Amazon Brasil, Marcelo Machado, comenta que os resultados da primeira turma confirmaram que existe no Brasil uma geração de profissionais talentosos prontos para liderar em um ambiente de alta complexidade e crescimento acelerado.
“Receber mais de 8 mil candidaturas nos mostrou a força dessa demanda. Agora, ampliamos o programa para continuar desenvolvendo a próxima geração de líderes da Amazon no país", afirma o executivo.
As inscrições ficam abertas até o dia 11 de setembro de 2026. Os interessados podem se candidatar e obter mais informações nos links de cada localidade:
A Amazon conta com mais de 55 mil trabalhadores diretos e indiretos no Brasil, distribuídos em mais de 300 polos em regiões estratégicas de norte a sul do país. A estrutura da marca inclui 19 Centros de Distribuição, dois escritórios corporativos (São Paulo e Belo Horizonte) e uma Região AWS para a América do Sul, com pontos de presença no Brasil em São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro.
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