Amazon abre inscrições para Programa de Trainees de Operações

A Amazon Brasil está com inscrições abertas para a segunda turma do Operations Leadership Trainee Program, o programa de trainees voltado às operações da empresa no país. O salário-base é de R$ 13.900.





O processo seletivo é direcionado a profissionais do setor de Exatas e áreas correlatas graduados há no máximo dois anos.





Os selecionados terão a oportunidade de iniciar suas carreiras gerenciando equipes, liderando operações e trabalhando diretamente com tecnologias avançadas e inteligência artificial, recursos que vêm redefinindo a logística global. Além disso, os trainees passarão por uma imersão cultural e técnica abrangente, recebendo mentoria de líderes experientes da empresa.