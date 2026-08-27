Feirão de Aprendizagem tem vagas para jovens em situação de vulnerabilidade

O Fórum Estadual de Aprendizagem, Proteção ao Adolescente Trabalhador e Erradicação do Trabalho Infantil (Feapeti) realiza nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, o Feirão de Aprendizagem. A iniciativa é voltada à ampliação do acesso à aprendizagem profissional para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social com idade entre 14 e 17 anos completos.
A ação será realizada das 13h às 18h, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), em Vitória.
Os candidatos devem atender os seguintes critérios:
- Ser egresso do sistema socioeducativo ou estar em cumprimento de medida socioeducativa;
- Estar em cumprimento de pena no sistema prisional;
- Pertencer a família beneficiária de programa de transferência de renda;
- Estar em situação de acolhimento institucional;
- Ser egresso do trabalho infantil;
- Ser pessoa com deficiência;
- Estar matriculado em instituição pública de ensino fundamental, médio regular ou médio técnico, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA)
- Ou estar desempregado e ter concluído o ensino fundamental ou médio em instituição pública de ensino.
Não é necessário fazer inscrição prévia. Os interessados devem comparecer ao local no dia e horário do evento munidos de documento de identidade. Além disso, empresas que disponham de vagas para contratação de aprendizes também estão convidadas a participar da iniciativa.
O Feirão de Aprendizagem integra o projeto Feira Livre de Trabalho Infantil, que tem como objetivo afastar crianças e adolescentes da exploração do trabalho infantil e encaminhar jovens em situação de vulnerabilidade para programas de aprendizagem profissional.
O mutirão é organizado pela Superintendência Regional do Trabalho no Espírito Santo (SRT-ES) em parceria com o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17) e demais membros do Feapeti.
Em 2025, a iniciativa alcançou 241 afastamentos do trabalho infantil e 335 inclusões no programa de aprendizagem. Já em 2026, com dados atualizados até o mês de julho, o projeto soma 198 crianças e adolescentes afastados do trabalho infantil e 156 novos aprendizes inseridos no mercado.
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