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Feirão de Aprendizagem tem vagas para jovens em situação de vulnerabilidade

A ação será realizada nesta sexta-feira (28), das 13h às 18h, no auditório do TRT

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 15:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 ago 2026 às 15:04
Sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES)
Mutirão acontece na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) Ricardo Medeiros

O Fórum Estadual de Aprendizagem, Proteção ao Adolescente Trabalhador e Erradicação do Trabalho Infantil (Feapeti) realiza nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, o Feirão de Aprendizagem. A iniciativa é voltada à ampliação do acesso à aprendizagem profissional para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social com idade entre 14 e 17 anos completos.


A ação será realizada das 13h às 18h, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), em Vitória.

Os candidatos devem atender os seguintes critérios: 

  • Ser egresso do sistema socioeducativo ou estar em cumprimento de medida socioeducativa; 
  • Estar em cumprimento de pena no sistema prisional; 
  • Pertencer a família beneficiária de programa de transferência de renda; 
  • Estar em situação de acolhimento institucional; 
  • Ser egresso do trabalho infantil; 
  • Ser pessoa com deficiência; 
  • Estar matriculado em instituição pública de ensino fundamental, médio regular ou médio técnico, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA)
  • Ou estar desempregado e ter concluído o ensino fundamental ou médio em instituição pública de ensino.

Não é necessário fazer inscrição prévia. Os interessados devem comparecer ao local no dia e horário do evento munidos de documento de identidade. Além disso, empresas que disponham de vagas para contratação de aprendizes também estão convidadas a participar da iniciativa.


O Feirão de Aprendizagem integra o projeto Feira Livre de Trabalho Infantil, que tem como objetivo afastar crianças e adolescentes da exploração do trabalho infantil e encaminhar jovens em situação de vulnerabilidade para programas de aprendizagem profissional.

O mutirão é organizado pela Superintendência Regional do Trabalho no Espírito Santo (SRT-ES) em parceria com o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17) e demais membros do Feapeti.


Em 2025, a iniciativa alcançou 241 afastamentos do trabalho infantil e 335 inclusões no programa de aprendizagem. Já em 2026, com dados atualizados até o mês de julho, o projeto soma 198 crianças e adolescentes afastados do trabalho infantil e 156 novos aprendizes inseridos no mercado.

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