Feirão de Aprendizagem tem vagas para jovens em situação de vulnerabilidade

O Fórum Estadual de Aprendizagem, Proteção ao Adolescente Trabalhador e Erradicação do Trabalho Infantil (Feapeti) realiza nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, o Feirão de Aprendizagem. A iniciativa é voltada à ampliação do acesso à aprendizagem profissional para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social com idade entre 14 e 17 anos completos.





A ação será realizada das 13h às 18h, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), em Vitória.