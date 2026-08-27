6 mitos e verdades sobre a depilação masculina

Segundo Marina Bragheto Ricci, a hidratação também contribui para preservar a barreira de proteção da pele. “A hidratação ajuda a manter a barreira de proteção da pele e pode contribuir para uma recuperação mais confortável após a depilação. O ideal é optar por produtos adequados ao tipo de pele e evitar substâncias potencialmente irritantes logo após o procedimento. Se houver tendência à foliculite ou aos pelos encravados, também é importante estabelecer uma rotina de cuidados individualizada”, orienta.