Traficantes suspeitos de expulsar moradores de casa são presos em Cariacica

Dois homens identificados como Guttemberg da Silva Teixeira, de 24 anos, e Weverson Cardoso, de 23, foram presos suspeitos de ameaçar e expulsar moradores de casa no bairro Prolar, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, eles são apontados como gerentes do tráfico ligados a uma facção criminosa que atua na região. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido durante a ação, realizada na noite de quarta-feira (26).





Conforme apurou a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, com os militares, as ameaças começaram após uma ocorrência registrada na semana passada no bairro. Na ocasião, policiais receberam uma denúncia anônima de que traficantes usavam um prédio da região como ponto de venda de drogas. A polícia foi ao local, apreendeu entorpecentes, deteve o adolescente e prendeu um homem de 21 anos.