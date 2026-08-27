Traficantes suspeitos de expulsar moradores de casa são presos em Cariacica

Dois homens identificados como Guttemberg da Silva Teixeira, de 24 anos, e Weverson Cardoso, de 23, foram presos suspeitos de ameaçar e expulsar moradores de casa no bairro Prolar, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, eles são apontados como gerentes do tráfico ligados a uma facção criminosa que atua na região. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido durante a ação, realizada na noite de quarta-feira (26).
Conforme apurou a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, com os militares, as ameaças começaram após uma ocorrência registrada na semana passada no bairro. Na ocasião, policiais receberam uma denúncia anônima de que traficantes usavam um prédio da região como ponto de venda de drogas. A polícia foi ao local, apreendeu entorpecentes, deteve o adolescente e prendeu um homem de 21 anos.
De acordo com os militares, traficantes descobriram que a apreensão ocorreu após uma denúncia feita por moradores e passaram a ameaçar a comunidade. Alguns moradores teriam sido expulsos de casa.
Na noite de quarta-feira, policiais voltaram ao bairro e fizeram uma nova apreensão de drogas. O adolescente detido na ocorrência da semana passada, que havia sido liberado, foi apreendido novamente.
Guttemberg e Weverson também foram presos durante a ação. De acordo com a Polícia Militar, os dois são apontados como gerentes do tráfico e recebiam ordens do chefe da facção criminosa que atua no bairro.
A Polícia Civil informou que os três foram levados para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Guttemberg e Weverson foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados ao sistema prisional.
Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi levado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Guttemberg e Weverson. O espaço segue aberto para manifestação.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta