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Após roubo de bicicleta

Homem morre após tentar tirar arma de policial durante abordagem na Serra

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que estava em situação de rua, havia roubado uma bicicleta e entrou em luta corporal com um dos agentes

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 11:51

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 ago 2026 às 11:51

Um homem em situação de rua, ainda não identificado, morreu na noite de quarta-feira (26) após ser baleado durante uma abordagem policial em Planalto de Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Militar, a vítima havia roubado uma bicicleta e, durante a abordagem, entrou em luta corporal com um dos policiais e tentou tirar a arma do agente. 


Diante da situação, o militar realizou um disparo, que atingiu o homem.


Ainda conforme a corporação, o caso começou enquanto uma equipe se deslocava para realizar uma visita tranquilizadora em uma escola estadual no bairro Jardim Limoeiro. Durante o trajeto, os policiais foram abordados por populares, que relataram ter presenciado o roubo de uma bicicleta e imobilizado o suspeito.


Imagens às quais a reportagem da TV Gazeta teve acesso mostram dois homens contendo o suspeito. A abordagem aconteceu na Rua Severino Zanol. Em seguida, policiais militares aparecem no local.


Segundo a PM, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foi apreendida uma faca, além da bicicleta, que foi recuperada.


Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o suspeito estava sem documentos de identificação.


A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de mortes decorrentes de intervenção legal de agentes do Estado.


* Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta. 

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