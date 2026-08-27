Volta de etapa da WSL à Guarapari representa sucesso da primeira edição

Depois de etapas em Imbituba (SC), Ubatuba (SP) e Natal (RN), o circuito chega ao Espírito Santo em um momento importante da temporada. A etapa vale 4.000 pontos no ranking do QS, resultado que pode ser decisivo para atletas que buscam subir nas divisões da WSL e conquistar espaço no surfe profissional.





Para Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, o retorno ao estado é consequência da resposta positiva encontrada na primeira edição. Segundo ele, a presença do público e o impacto provocado na cidade foram determinantes para a volta da competição já na temporada seguinte.





"Quando realizamos a primeira etapa no Espírito Santo, vimos uma resposta muito positiva do público, além do impacto provocado na cidade, com presença de mídia, movimentação na região e uma programação que aproximou o surfe das pessoas. Voltar a Guarapari já na temporada seguinte mostra que encontramos um lugar que tem relevância para o surfe e capacidade para receber uma etapa do nosso calendário. O Circuito Banco do Brasil de Surfe tem justamente esse papel de ampliar oportunidades na revelação e formação dos atletas e levar o surfe profissional a diferentes regiões do Brasil", disse Ivan.



