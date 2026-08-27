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Surfe

Volta de etapa da WSL à Guarapari representa sucesso da primeira edição

A Praia d'Ulé volta a receber uma etapa do Circuito menos de um ano após estreia que reuniu 30 mil pessoas

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 13:08

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

27 ago 2026 às 13:08
Vitor Jubini

O sucesso da estreia fez Guarapari ganhar mais uma vez um lugar no calendário da WSL. Menos de um ano após receber mais de 30 mil pessoas na primeira etapa realizada no Espírito Santo, o Circuito Banco do Brasil de Surfe retorna à cidade. Entre os dias 4 e 6 de setembro, a Praia d'Ulé será palco de uma etapa do Qualifying Series (QS) 4.000, reunindo alguns dos principais nomes e talentos da nova geração do surfe sul-americano.


A primeira passagem pelo estado aconteceu em novembro de 2025 e teve Jadson André como campeão da categoria masculina e Laura Raupp no feminino. Além da disputa dentro d'água, o evento movimentou a economia de Guarapari, com impacto em setores como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços.


Vitor Jubini

Depois de etapas em Imbituba (SC), Ubatuba (SP) e Natal (RN), o circuito chega ao Espírito Santo em um momento importante da temporada. A etapa vale 4.000 pontos no ranking do QS, resultado que pode ser decisivo para atletas que buscam subir nas divisões da WSL e conquistar espaço no surfe profissional.


Para Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, o retorno ao estado é consequência da resposta positiva encontrada na primeira edição. Segundo ele, a presença do público e o impacto provocado na cidade foram determinantes para a volta da competição já na temporada seguinte.


"Quando realizamos a primeira etapa no Espírito Santo, vimos uma resposta muito positiva do público, além do impacto provocado na cidade, com presença de mídia, movimentação na região e uma programação que aproximou o surfe das pessoas. Voltar a Guarapari já na temporada seguinte mostra que encontramos um lugar que tem relevância para o surfe e capacidade para receber uma etapa do nosso calendário. O Circuito Banco do Brasil de Surfe tem justamente esse papel de ampliar oportunidades na revelação e formação dos atletas e levar o surfe profissional a diferentes regiões do Brasil", disse Ivan.


Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari
Vitor Jubini

Além das baterias, a etapa terá programação gratuita, com ativações e experiências para o público.O evento também mantém iniciativas de sustentabilidade por meio do programa WSL One Ocean e do WSL Novas Ondas, projeto que aproxima a comunidade local dos atletas profissionais por meio de atividades educativas e experiências dentro do mar.


Nesta temporada, o Circuitopassou a dar visibilidade a organizações e projetos dedicados à preservação da fauna local, adotando um animal característico de cada destino como símbolo das etapas, a fim de preservar a biodiversidade do litoral brasileiro e ressaltar à necessidade de preservação dos ecossistemas costeiros. Em Guarapari, o animal-símbolo será a tartaruga-marinha, espécie diretamente ligada à região que abriga frequentemente o animal, principalmente em épocas de desova (outubro a março).


Vitor Jubini
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