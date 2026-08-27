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Inovação

Startup do ES avança para o mercado europeu com apoio de programa belga

Empresa residente do Fonte Hub, em Vitória, recebeu a visita da cônsul-geral da Bélgica após ser escolhida para programa de apoio à entrada no mercado europeu

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 14:01

Raissa Barbosa

Raissa Barbosa

Publicado em 

27 ago 2026 às 14:01
Pablo Oliveira, CEO da iTrois
Pablo Oliveira, CEO da iTrois Fonte Hub
A startup capixaba iTrois se prepara para abrir uma operação na Bélgica após ser selecionada para o My Welcome Package, programa da Hub Brussels voltado a empresas interessadas em entrar no mercado europeu.

A empresa, criada em 2021, desenvolve soluções de inteligência artificial e atualmente é residente do Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, em Vitória. Na sexta-feira (21), a startup recebeu a visita da cônsul-geral da Bélgica, Caroline Mouchart.

Segundo o CEO da iTrois, Pablo Oliveira, a aproximação com o mercado europeu começou em 2025. Naquele ano, a empresa foi selecionada para participar do Viva Technology, evento de inovação realizado em Paris, na França.

“A iTrois foi a única startup capixaba selecionada entre 30 startups nacionais para ser expositora no Viva Technology”, afirma.

Depois do evento, representantes da empresa tiveram contato com organizações voltadas à atração de negócios e visitaram a Bélgica. Em junho, a startup retornou ao país já avaliando a abertura de uma operação.

Com a seleção para o My Welcome Package, a iTrois terá apoio para a instalação no país, incluindo custeio relacionado à abertura da empresa, uso temporário de um espaço de coworking e assessoria para entrada no mercado.

Para Oliveira, a localização da Bélgica e a diversidade de nacionalidades presentes em Bruxelas pesaram na escolha do país.
Startup capixaba foi selecionada pelo edital My Welcome Package, organizado pela Hub Brussels.
Startup capixaba foi selecionada pelo edital My Welcome Package, organizado pela Hub Brussels - Fonte Hub

“A Bélgica, por ser a sede do mercado e da comunidade europeia, tem pessoas de vários países. Então, de certa forma, a gente vai ser bem recebido.”

Pablo Oliveira, CEO da iTrois

A empresa pretende levar ao mercado europeu dois produtos. Um deles é o Sommie, aplicativo voltado ao segmento de vinhos, com recursos para harmonização de pratos e escolha de bebidas. O outro é o Barist.AI, desenvolvido para o mercado de café, com foco em cafés especiais.

A entrada na Bélgica também vai exigir adaptações. As soluções precisarão ser disponibilizadas nos idiomas falados no país, e a empresa prevê mudanças nas estratégias de comunicação e marketing para atender ao público local.

Durante a visita ao Espírito Santo, Caroline Mouchart conheceu a estrutura da iTrois e também o Fonte Hub, onde a startup está instalada há três anos.

Para a cônsul-geral, Bruxelas pode funcionar como porta de entrada para produtos voltados a diferentes públicos.

“Uma cidade no coração da União Europeia pode ser muito interessante para lançar novos aplicativos”, afirma.

A previsão da startup é iniciar a nova etapa já com os produtos adaptados ao mercado europeu, enquanto mantém a operação no Espírito Santo.
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