Startup do ES avança para o mercado europeu com apoio de programa belga

A startup capixaba iTrois se prepara para abrir uma operação na Bélgica após ser selecionada para o My Welcome Package, programa da Hub Brussels voltado a empresas interessadas em entrar no mercado europeu.
A empresa, criada em 2021, desenvolve soluções de inteligência artificial e atualmente é residente do Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, em Vitória. Na sexta-feira (21), a startup recebeu a visita da cônsul-geral da Bélgica, Caroline Mouchart.
Segundo o CEO da iTrois, Pablo Oliveira, a aproximação com o mercado europeu começou em 2025. Naquele ano, a empresa foi selecionada para participar do Viva Technology, evento de inovação realizado em Paris, na França.
“A iTrois foi a única startup capixaba selecionada entre 30 startups nacionais para ser expositora no Viva Technology”, afirma.
Depois do evento, representantes da empresa tiveram contato com organizações voltadas à atração de negócios e visitaram a Bélgica. Em junho, a startup retornou ao país já avaliando a abertura de uma operação.
Com a seleção para o My Welcome Package, a iTrois terá apoio para a instalação no país, incluindo custeio relacionado à abertura da empresa, uso temporário de um espaço de coworking e assessoria para entrada no mercado.
Para Oliveira, a localização da Bélgica e a diversidade de nacionalidades presentes em Bruxelas pesaram na escolha do país.
“A Bélgica, por ser a sede do mercado e da comunidade europeia, tem pessoas de vários países. Então, de certa forma, a gente vai ser bem recebido.”
Pablo Oliveira, CEO da iTrois
A empresa pretende levar ao mercado europeu dois produtos. Um deles é o Sommie, aplicativo voltado ao segmento de vinhos, com recursos para harmonização de pratos e escolha de bebidas. O outro é o Barist.AI, desenvolvido para o mercado de café, com foco em cafés especiais.
A entrada na Bélgica também vai exigir adaptações. As soluções precisarão ser disponibilizadas nos idiomas falados no país, e a empresa prevê mudanças nas estratégias de comunicação e marketing para atender ao público local.
Durante a visita ao Espírito Santo, Caroline Mouchart conheceu a estrutura da iTrois e também o Fonte Hub, onde a startup está instalada há três anos.
Para a cônsul-geral, Bruxelas pode funcionar como porta de entrada para produtos voltados a diferentes públicos.
“Uma cidade no coração da União Europeia pode ser muito interessante para lançar novos aplicativos”, afirma.
A previsão da startup é iniciar a nova etapa já com os produtos adaptados ao mercado europeu, enquanto mantém a operação no Espírito Santo.