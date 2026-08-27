Startup do ES avança para o mercado europeu com apoio de programa belga

A startup capixaba iTrois se prepara para abrir uma operação na Bélgica após ser selecionada para o My Welcome Package, programa da Hub Brussels voltado a empresas interessadas em entrar no mercado europeu.





A empresa, criada em 2021, desenvolve soluções de inteligência artificial e atualmente é residente do Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta, em Vitória. Na sexta-feira (21), a startup recebeu a visita da cônsul-geral da Bélgica, Caroline Mouchart.





Segundo o CEO da iTrois, Pablo Oliveira, a aproximação com o mercado europeu começou em 2025. Naquele ano, a empresa foi selecionada para participar do Viva Technology, evento de inovação realizado em Paris, na França.





“A iTrois foi a única startup capixaba selecionada entre 30 startups nacionais para ser expositora no Viva Technology”, afirma.





Depois do evento, representantes da empresa tiveram contato com organizações voltadas à atração de negócios e visitaram a Bélgica. Em junho, a startup retornou ao país já avaliando a abertura de uma operação.





Com a seleção para o My Welcome Package, a iTrois terá apoio para a instalação no país, incluindo custeio relacionado à abertura da empresa, uso temporário de um espaço de coworking e assessoria para entrada no mercado.





Para Oliveira, a localização da Bélgica e a diversidade de nacionalidades presentes em Bruxelas pesaram na escolha do país.