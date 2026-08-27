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Grande Vitória

Manutenção emergencial pode deixar mais de 260 bairros sem água

A Cesan não divulgou detalhes sobre o serviço. A orientação é que os moradores economizem água e façam reúso sempre que possível

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2026 às 13:49

Moradores de bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória podem ficar sem água nesta quinta-feira (27) devido a uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento.


Segundo a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), o serviço pode afetar o abastecimento em mais de 260 bairros. A orientação é que os moradores economizem água e façam reúso sempre que possível.

CARIACICA

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VIANA

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VILA VELHA

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