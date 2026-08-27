Manutenção emergencial pode deixar mais de 260 bairros sem água

Moradores de bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória podem ficar sem água nesta quinta-feira (27) devido a uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento.
Segundo a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), o serviço pode afetar o abastecimento em mais de 260 bairros. A orientação é que os moradores economizem água e façam reúso sempre que possível.
CARIACICA
Alto Boa Vista
Alto Lage
Alzira Ramos
Aparecida
Bandeirantes
Bela Aurora
Bela Vista
Boa Sorte
Caçaroca
Campina Grande
Campo Belo
Campo Grande
Castelo Branco
Chácaras União
Cruzeiro do Sul
Dom Bosco
Expedito
Flexal I
Flexal II
Formate
Foz do Rio Bubu
Graúna
Itacibá
Itanguá
Itapemirim
Itaquari
Jardim América
Jardim Botânico
Jardim Campo Grande
Jardim de Alah
Maracanã
Morada de Santa Fé
Mucuri
Nova Brasília
Nova Campo Grande
Nova Canaã
Nova Valverde
Novo Brasil
Novo Horizonte
Operário
Oriente
Padre Gabriel
Parque Gramado
Piranema
Planeta
Porto de Santana
Porto Novo
Presidente Médici
Retiro Saudoso
Rio Branco
Rio Marinho
Rosa da Penha
Santa Bárbara
Santa Cecília
Santa Paula
Santa Rosa
Santana
Santo André
São Benedito
São Conrado
São Francisco
São Geraldo
São Geraldo II
São Gonçalo
Serra do Anil
Sotelândia
Sotema
Tabajara
Tiradentes
Tucum
Vale dos Reis
Vale Esperança
Valparaíso
Vasco da Gama
Vera Cruz
Vila Capixaba
Vila Independência
Vila Isabel
Vila Palestina
Vila Prudêncio
Vista Dourada
Vista Linda
Vista Mar
VIANA
Areinha
Arlindo Villaschi
Campo Verde
Canaã
Caxias do Sul
Coqueiral de Viana
Industrial
Ipanema
Marcílio de Noronha
Morada Bethânia
Nova Bethânia
Parque Industrial
Primavera
Ribeira
Soteco
Universal
Vale do Sol
Vila Bethânia
VILA VELHA
Alecrim
Alvorada
Araçás
Argolas
Aribiri
Ataíde
Balneário P da Fruta
Barra do Jucu
Barramares
Boa Vista I
Boa Vista II
Brisamar
Caçaroca
Cavalieri
Centro de Vila Velha
Chácara do Conde
Cidade da Barra
Cobi de Baixo
Cobi de Cima
Cobilândia
Cocal
Coqueiral Itaparica
Cristóvão Colombo
Darly Santos
Divino Espírito Santo
Dom João Batista
Garoto
Glória
Guaranhuns
Ibes
Ilha da Conceição
Ilha das Flores
Ilha dos Ayres
Ilha dos Bentos
Industrial
Interlagos
Itapuã
Itapuera da Barra
Jabaeté
Jaburuna
Jardim Asteca
Jardim Colorado
Jardim do Vale
Jardim Guadalajara
Jardim Guaranhuns
Jardim Marilândia
João Goulart
Jockey de Itaparica
Maria Ortiz
Morada da Barra
Morada do Sol
Morro da Lagoa
Normília da Cunha
Nossa Senhora da Penha
Nova América
Nova Itaparica
Nova Ponta da Fruta
Novo México
Olaria
Paul
Pedra dos Búzios
Planalto
Ponta da Fruta
Pontal das Garças
Portal da Barra
Praia da Costa
Praia das Gaivotas
Praia de Itaparica
Praia dos Recifes
Primeiro de Maio
Recanto da Sereia
Residencial Coqueiral
Retiro do Congo
Rio Marinho
Riviera da Barra
Sagrada Família
Santa Clara
Santa Inês
Santa Mônica
Santa Mônica Popular
Santa Paula I
Santa Paula II
Santa Rita
Santos Dumont
São Conrado
São Torquato
Soteco
Terra Vermelha
Ulisses Guimarães
Vale Encantado
Vila Batista
Vila Garrido
Vila Guaranhuns
Vila Nova
Vinte e Três de Maio
Vista da Penha
Vista do Mar
Zumbi dos Palmares
VITÓRIA
Andorinhas
Ariovaldo Favalessa
Barro Vermelho
Bela Vista
Bento Ferreira
Bonfim
Caratoíra
Centro
Comdusa
Conquista
Consolação
Cruzamento
Da Penha
De Lourdes
Do Cabral
Do Moscoso
Do Quadro
Enseada do Suá
Estrelinha
Fonte Grande
Forte São João
Fradinhos
Grande Vitória
Gurigica
Horto
Ilha das Caieiras
Ilha de Santa Maria
Ilha do Boi
Ilha do Frade
Ilha do Príncipe
Inhanguetá
Itararé
Jesus de Nazareth
Joana D’Arc
Jucutuquara
Mario Cypreste
Maruípe
Monte Belo
Nazareth
Nova Palestina
Parque Moscoso
Piedade
Praia do Canto
Praia do Suá
Redenção
Resistência
Romão
Santa Cecília
Santa Clara
Santa Helena
Santa Lúcia
Santa Luiza
Santa Martha
Santa Tereza
Santo André
Santo Antônio
Santos Dumont
Santos Reis
São Benedito
São Cristóvão
São José
São Pedro
Tabuazeiro
Universitário
Vila Rubim
Serviço
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