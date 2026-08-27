Manutenção emergencial pode deixar mais de 260 bairros sem água

Moradores de bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória podem ficar sem água nesta quinta-feira (27) devido a uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento.





Segundo a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), o serviço pode afetar o abastecimento em mais de 260 bairros. A orientação é que os moradores economizem água e façam reúso sempre que possível.

CARIACICA

Alto Boa Vista

Alto Lage

Alzira Ramos

Aparecida

Bandeirantes

Bela Aurora

Bela Vista

Boa Sorte

Caçaroca

Campina Grande

Campo Belo

Campo Grande

Castelo Branco

Chácaras União

Cruzeiro do Sul

Dom Bosco

Expedito

Flexal I

Flexal II

Formate

Foz do Rio Bubu

Graúna

Itacibá

Itanguá

Itapemirim

Itaquari

Jardim América

Jardim Botânico

Jardim Campo Grande

Jardim de Alah

Maracanã

Morada de Santa Fé

Mucuri

Nova Brasília

Nova Campo Grande

Nova Canaã

Nova Valverde

Novo Brasil

Novo Horizonte

Operário

Oriente

Padre Gabriel

Parque Gramado

Piranema

Planeta

Porto de Santana

Porto Novo

Presidente Médici

Retiro Saudoso

Rio Branco

Rio Marinho

Rosa da Penha

Santa Bárbara

Santa Cecília

Santa Paula

Santa Rosa

Santana

Santo André

São Benedito

São Conrado

São Francisco

São Geraldo

São Geraldo II

São Gonçalo

Serra do Anil

Sotelândia

Sotema

Tabajara

Tiradentes

Tucum

Vale dos Reis

Vale Esperança

Valparaíso

Vasco da Gama

Vera Cruz

Vila Capixaba

Vila Independência

Vila Isabel

Vila Palestina

Vila Prudêncio

Vista Dourada

Vista Linda

Vista Mar

VIANA

Areinha

Arlindo Villaschi

Campo Verde

Canaã

Caxias do Sul

Coqueiral de Viana

Industrial

Ipanema

Marcílio de Noronha

Morada Bethânia

Nova Bethânia

Parque Industrial

Primavera

Ribeira

Soteco

Universal

Vale do Sol

Vila Bethânia

VILA VELHA

Alecrim

Alvorada

Araçás

Argolas

Aribiri

Ataíde

Balneário P da Fruta

Barra do Jucu

Barramares

Boa Vista I

Boa Vista II

Brisamar

Caçaroca

Cavalieri

Centro de Vila Velha

Chácara do Conde

Cidade da Barra

Cobi de Baixo

Cobi de Cima

Cobilândia

Cocal

Coqueiral Itaparica

Cristóvão Colombo

Darly Santos

Divino Espírito Santo

Dom João Batista

Garoto

Glória

Guaranhuns

Ibes

Ilha da Conceição

Ilha das Flores

Ilha dos Ayres

Ilha dos Bentos

Industrial

Interlagos

Itapuã

Itapuera da Barra

Jabaeté

Jaburuna

Jardim Asteca

Jardim Colorado

Jardim do Vale

Jardim Guadalajara

Jardim Guaranhuns

Jardim Marilândia

João Goulart

Jockey de Itaparica

Maria Ortiz

Morada da Barra

Morada do Sol

Morro da Lagoa

Normília da Cunha

Nossa Senhora da Penha

Nova América

Nova Itaparica

Nova Ponta da Fruta

Novo México

Olaria

Paul

Pedra dos Búzios

Planalto

Ponta da Fruta

Pontal das Garças

Portal da Barra

Praia da Costa

Praia das Gaivotas

Praia de Itaparica

Praia dos Recifes

Primeiro de Maio

Recanto da Sereia

Residencial Coqueiral

Retiro do Congo

Rio Marinho

Riviera da Barra

Sagrada Família

Santa Clara

Santa Inês

Santa Mônica

Santa Mônica Popular

Santa Paula I

Santa Paula II

Santa Rita

Santos Dumont

São Conrado

São Torquato

Soteco

Terra Vermelha

Ulisses Guimarães

Vale Encantado

Vila Batista

Vila Garrido

Vila Guaranhuns

Vila Nova

Vinte e Três de Maio

Vista da Penha

Vista do Mar

Zumbi dos Palmares

VITÓRIA