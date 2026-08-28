Grupo Lider vai representar a montadora chinesa Baic no ES

O Grupo Lider será o responsável pelas operações da Baic no Espírito Santo. A primeira concessionária da marca sob a bandeira do grupo deve ser inaugurada em Vitória, até o final de outubro, para começar em novembro as vendas oficiais dos modelos que a marca anunciou durante o Festival Interlagos Autos 2026, nesta quinta-feira (27).





A Baic é uma das cinco maiores montadoras da China e é detentora de marcas como Foton (operada pelo Grupo Contauto no ES) e a sueca Saab e é uma das maiores acionistas individuais do grupo alemão Daimler/Mercedes-Benz na Alemanha, detendo quase 10% das suas ações. Ela tem modelos tanto híbridos quanto 100% elétricos em seu portfólio.





“Pesquisamos muito das montadoras chinesas para conhecer cada uma delas profundamente. E vimos na Baic uma solidez muito grande, uma linha de produtos muito interessante, indo de hatches elétricos a crossovers e SUVs híbridos plug-in, muito adequados ao mercado brasileiro. Então, para nós é com muita alegria que estamos entrando com essa marca, porque nos identificamos bastante com ela”, conta o diretor do Grupo Lider, Eric Braz Tambasco.





Atualmente, o grupo opera duas marcas chinesas no Estado, GAC e GWM, além da Omoda & Jaecoo, que tem concessionárias no Rio de Janeiro e Paraná. A primeira loja da Baic no Espírito Santo tem previsão de ficar pronta até o final de outubro para começar as operações já no início de novembro, em Vitória.