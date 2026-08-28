Grupo Lider vai representar a montadora chinesa Baic no ES

O Grupo Lider será o responsável pelas operações da Baic no Espírito Santo. A primeira concessionária da marca sob a bandeira do grupo deve ser inaugurada em Vitória, até o final de outubro, para começar em novembro as vendas oficiais dos modelos que a marca anunciou durante o Festival Interlagos Autos 2026, nesta quinta-feira (27).
A Baic é uma das cinco maiores montadoras da China e é detentora de marcas como Foton (operada pelo Grupo Contauto no ES) e a sueca Saab e é uma das maiores acionistas individuais do grupo alemão Daimler/Mercedes-Benz na Alemanha, detendo quase 10% das suas ações. Ela tem modelos tanto híbridos quanto 100% elétricos em seu portfólio.
“Pesquisamos muito das montadoras chinesas para conhecer cada uma delas profundamente. E vimos na Baic uma solidez muito grande, uma linha de produtos muito interessante, indo de hatches elétricos a crossovers e SUVs híbridos plug-in, muito adequados ao mercado brasileiro. Então, para nós é com muita alegria que estamos entrando com essa marca, porque nos identificamos bastante com ela”, conta o diretor do Grupo Lider, Eric Braz Tambasco.
Atualmente, o grupo opera duas marcas chinesas no Estado, GAC e GWM, além da Omoda & Jaecoo, que tem concessionárias no Rio de Janeiro e Paraná. A primeira loja da Baic no Espírito Santo tem previsão de ficar pronta até o final de outubro para começar as operações já no início de novembro, em Vitória.
A próxima, dentro do projeto de expansão, deve ser Vila Velha, já em 2027. Futuramente, estão nos planos as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, em 2028, segundo o membro do Conselho Executivo do Grupo Lider, José Braz Neto.
“Nós vimos um projeto arrojado que a Baic tem para o Brasil, dos grupos que ela está nomeando para representá-la no país. Então, acreditamos muito nesse potencial, acreditamos muito no mercado capixaba, em que estamos desde 1980. Começamos no interior, hoje temos mais de 20 revendas no Espírito Santo, representamos seis marcas e acreditamos que a Baic vai ocupar seu espaço, pois há mercado para isso”, analisa.
Outra montadora que estreou no Festival Interlagos Autos foi a Dongfeng Motor Corporation, que irá usar no Brasil o nome comercial de DFM e por aqui, será representada pelo Grupo Mult. A parceria foi anunciada pelo CEO do grupo, Marral Lage em uma rede social.
“É com orgulho que o Grupo Mult anuncia a chegada da DFM ao Espírito Santo. Representamos uma das maiores fabricantes de veículos do mundo, unindo inovação, tecnologia e solidez global à confiança e excelência que construímos ao longo da nossa história”, diz.
A DFM é uma estatal chinesa e tem parcerias internacionais com outras montadoras como Nissan, Honda, Peugeot e Stellantis. No Brasil, ela estreia suas operações com uma rede inicial de 60 concessionárias distribuídas por 21 estados e o Distrito Federal.
Já o Grupo Prime anunciou nesta semana o início das operação da Jetour no Estado, atuando nas regiões da Serra, Cachoeiro e Linhares, como estratégia de expansão do grupo. A marca já havia estreado no Espírito Santo em parceria com o Grupo Orletti, com a inauguração da primeira concessionária em Vitória.
“A chegada da Jetour representa um novo capítulo na trajetória do Grupo Prime. Nossa atuação em Serra, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares reforça o compromisso de estarmos próximos dos consumidores, oferecendo produtos inovadores, atendimento especializado e uma experiência completa de compra e relacionamento”, destaca a direção do Grupo Prime.