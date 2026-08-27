Homem é encontrado morto a tiros dentro de carroça em Vila Velha

Um homem identificado como Yago Paradella Vicente, de 28 anos, foi encontrado morto a tiros dentro de uma carroça, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (27). Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima estava em situação de rua e seria usuária de drogas.





Moradores da região encontraram o corpo de Yago. Segundo a polícia, ele foi atingido por cinco disparos. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do crime nem sobre a autoria.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação informou que, por enquanto, não serão divulgados detalhes da investigação.





*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.