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Estado Presente

Operação tem 20 detidos e apreende armas, drogas e R$ 27 mil no Sul do ES

Ação integrada das forças de segurança cumpriu 27 mandados de busca e apreensão e três de prisão em 22 municípios

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2026 às 11:34
Ações aconteceram em 22 municípios do Sul do ES
Ações aconteceram em 22 municípios do Sul do ES Divulgação/ Sesp

Vinte pessoas foram detidas durante a Operação Estado Presente, realizada entre segunda-feira (24) e quarta-feira (26) em 22 municípios do Sul do Espírito Santo. A ação integrada das forças de segurança cumpriu 27 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, além de reforçar o policiamento e as ações de combate à criminalidade na região.


Durante as diligências, foram apreendidas nove armas de fogo, munições, carregadores, dois veículos relacionados a crimes, cerca de dois quilos de drogas e mais de R$ 27 mil em dinheiro. A operação mobilizou 459 agentes e policiais de diferentes forças de segurança. Também foram abordadas 766 pessoas, 294 carros e 344 motocicletas, além de táxis, veículos de aplicativos e de transporte coletivo.


As ações incluíram ainda fiscalização de trânsito. Ao todo, foram emitidos 112 autos de infração e 11 veículos foram removidos por irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.


Participaram da operação as polícias Militar, Civil, Penal e Científica, o Corpo de Bombeiros, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos.


A operação foi realizada em Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Iconha, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

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