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Abdo Filho

GWM acelera projeto de fábrica no Espírito Santo

Montadora chinesa pretende antecipar em até um ano o início das operações no Estado, de olho no crescimento do mercado brasileiro

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 12:19

Públicado em 

27 ago 2026 às 12:19
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo
Leticia Orlandi

A chinesa GWM quer antecipar o início da fabricação de carros em Aracruz para 2028. Em princípio, o início das operações estava previsto para o primeiro trimestre de 2029. “Queremos trazer o início da produção para 2028. Para o segundo semestre já seria ótimo, primeiro semestre de 2028 seria um sonho, mas estamos trabalhando para isso”, assinalou Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais e Governamentais da GWM Brasil.


Ele passou a semana em Vitória e divlgou a informação para empresários, entidades e governo. Uma das questões fundamentais é resolver o licenciamento ambiental. O objetivo é obter as autorizações para começar a movimentar terra no terreno de Barra do Riacho em até 60 dias. “É uma área industrial consolidada, já tivemos boas notícias sobre um processo mais ágil de licenciamento. Queremos iniciar as obras o quanto antes”.


A aceleração dos trabalhos no Estado passa por algumas questões. O mercado interno chinês está mudando, inclusive com queda de produção prevista para 2026, o que vem obrigando as montadoras de lá a olhar para novos mercados, e o Brasil, pelo tamanho, é uma das prioridades. Países como Argentina também chamam atenção. A outra questão é a demanda interna do Brasil por carros eletrificados. A GWM deve comercializar 100 mil carros no Brasil em 2026, bem acima das perspectivas.


“É um contexto bastante positivo, por isso estamos correndo ainda mais com o projeto do Espírito Santo. Estamos acelerando os planos e revisando o tempo todo o projeto, sempre observando este novo cenário. Precisamos começar o mais rápido possível”, avisou Bastos.


Em princípio, a operação de Aracruz receberá um investimento de US$ 1 bilhão e produzirá, na plena capacidade, 200 mil carros. A primeira fase começaria já com 100 mil carros.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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