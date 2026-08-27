GWM acelera projeto de fábrica no Espírito Santo

A chinesa GWM quer antecipar o início da fabricação de carros em Aracruz para 2028. Em princípio, o início das operações estava previsto para o primeiro trimestre de 2029. “Queremos trazer o início da produção para 2028. Para o segundo semestre já seria ótimo, primeiro semestre de 2028 seria um sonho, mas estamos trabalhando para isso”, assinalou Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais e Governamentais da GWM Brasil.





Ele passou a semana em Vitória e divlgou a informação para empresários, entidades e governo. Uma das questões fundamentais é resolver o licenciamento ambiental. O objetivo é obter as autorizações para começar a movimentar terra no terreno de Barra do Riacho em até 60 dias. “É uma área industrial consolidada, já tivemos boas notícias sobre um processo mais ágil de licenciamento. Queremos iniciar as obras o quanto antes”.





A aceleração dos trabalhos no Estado passa por algumas questões. O mercado interno chinês está mudando, inclusive com queda de produção prevista para 2026, o que vem obrigando as montadoras de lá a olhar para novos mercados, e o Brasil, pelo tamanho, é uma das prioridades. Países como Argentina também chamam atenção. A outra questão é a demanda interna do Brasil por carros eletrificados. A GWM deve comercializar 100 mil carros no Brasil em 2026, bem acima das perspectivas.





“É um contexto bastante positivo, por isso estamos correndo ainda mais com o projeto do Espírito Santo. Estamos acelerando os planos e revisando o tempo todo o projeto, sempre observando este novo cenário. Precisamos começar o mais rápido possível”, avisou Bastos.





Em princípio, a operação de Aracruz receberá um investimento de US$ 1 bilhão e produzirá, na plena capacidade, 200 mil carros. A primeira fase começaria já com 100 mil carros.