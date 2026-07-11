Chegada da GWM é um marco importante. E não será o último

Há quase duas décadas, a Mec Show acompanha essa transformação e contribui para fortalecer o ambiente de negócios da indústria capixaba, reunindo fornecedores, compradores e especialistas, atenta a evolução das cadeias produtivas e das tecnologias que hoje impulsionam a competitividade industrial do Estado. Mais do que uma feira de negócios, um espaço onde ideias se transformam em investimentos e novas oportunidades.





A edição 2026, marcada para os dias 4 e 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, acontece em um momento em que a indústria mundial vive uma profunda transformação, impulsionada por IA, automação, transição energética e busca permanente por produtividade.





Ao mesmo tempo, cresce o movimento de reindustrialização e fortalecimento das cadeias produtivas nacionais, tornando mais estratégica a capacidade dos estados de oferecer infraestrutura, segurança e competitividade para novos investimentos. A Mec Show é uma oportunidade para discutir como o Espírito Santo pode ampliar ainda mais seu protagonismo nesse novo ciclo de desenvolvimento industrial.





Com localização estratégica, infraestrutura logística, base industrial madura e capacidade de integrar diferentes cadeias produtivas, o Estado cria um ambiente cada vez mais atrativo para empresas que planejam investimentos de longo prazo.





A chegada da GWM é um marco importante, mas não será o último. O desafio agora é transformar esse ciclo de investimentos em desenvolvimento sustentável, fortalecendo fornecedores locais, incentivando a inovação, formando profissionais qualificados e aproximando ainda mais empresas, universidades e centros de pesquisa.





Os sinais são claros. O Espírito Santo entrou definitivamente no radar dos grandes investimentos industriais. Cabe ao setor público, à iniciativa privada e às instituições que representam a indústria, trabalhar de forma integrada para consolidar esse momento e transformar oportunidades em crescimento econômico, geração de empregos e desenvolvimento.