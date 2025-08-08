Mec Show bate recorde com R$ 250 milhões em negócios e 20 mil visitantes

A Mec Show e a ES Oil & Gas Energy encerraram a edição 2025 com resultados inéditos. Em três dias de evento, mais de 20 mil visitantes, vindos de 19 estados e quatro países, passaram pelo Pavilhão de Carapina, na Serra. O volume de negócios futuros gerados chegou a R$ 250 milhões.



A feira reuniu 330 marcas expositoras, ocupando 20 mil m² de área, e promoveu mais de 50 palestras, debates, rodadas de negócios e apresentação de soluções tecnológicas para a indústria. “A Mec Show reafirma seu papel como plataforma estratégica para o desenvolvimento industrial do Espírito Santo. Os números recordes demonstram a confiança do setor e o potencial de negócios que o evento impulsiona”, afirmou Marcos Milaneze, diretor da feira.