Mec Show bate recorde com R$ 250 milhões em negócios e 20 mil visitantes

Ao longo dos três dias, mais de 20 mil visitantes, de 19 estados e quatro países passaram pelo Pavilhão de Carapina, na Serra. A edição 2026 da feira já tem data marcada: de 04 a 06 de agosto

Vitória
Publicado em 08/08/2025 às 19h06
área da feira MecShow
área da feira Mec Show. Crédito: divulgação

A Mec Show e a ES Oil & Gas Energy encerraram a edição 2025 com resultados inéditos. Em três dias de evento, mais de 20 mil visitantes, vindos de 19 estados e quatro países, passaram pelo Pavilhão de Carapina, na Serra. O volume de negócios futuros gerados chegou a R$ 250 milhões.

A feira reuniu 330 marcas expositoras, ocupando 20 mil m² de área, e promoveu mais de 50 palestras, debates, rodadas de negócios e apresentação de soluções tecnológicas para a indústria. “A Mec Show reafirma seu papel como plataforma estratégica para o desenvolvimento industrial do Espírito Santo. Os números recordes demonstram a confiança do setor e o potencial de negócios que o evento impulsiona”, afirmou Marcos Milaneze, diretor da feira.

Na rodada de negócios organizada pelo Sebrae, foram realizadas 584 reuniões entre 133 empresas fornecedoras e 23 compradoras, distribuídas em 43 mesas de negociação ao longo dos três dias.

A próxima edição já tem data confirmada: de 4 a 6 de agosto de 2026, novamente no Pavilhão de Carapina. “Quando a Mec Show nasceu, não imaginávamos que atingiria essa dimensão. Para 2026, a ideia é incluir mais soluções de inteligência artificial na programação”, adiantou Luiz Alberto Carvalho, presidente do Sindifer.

Emescam debate uso do ChatGPT na formação médica

O uso da inteligência artificial na educação médica foi tema de discussão na Emescam, que tem observado o crescimento da utilização do ChatGPT como ferramenta de apoio ao ensino. A tecnologia tem sido adotada por estudantes e docentes para atividades como resumos de artigos científicos, criação de mapas mentais, simulação de diagnósticos e desenvolvimento de casos clínicos.

Para o professor Afrânio Côgo Destefani, o uso da IA representa uma transformação significativa no ambiente acadêmico, desde que feita com responsabilidade. “O ChatGPT pode ser um aliado no aprendizado, mas não substitui o professor nem o contato com o paciente real”, afirma.

Na avaliação dele, a ferramenta estimula o raciocínio clínico e auxilia na organização de ideias, mas deve ser utilizada com senso crítico. Ele também aponta que professores vêm incorporando a IA para otimizar processos pedagógicos, como a elaboração de questões e revisão de conteúdos. Apesar do potencial, Afrânio destaca os riscos do uso indevido da tecnologia.

“O problema não é a ferramenta, mas como nos relacionamos com ela. Confiar cegamente nas respostas pode comprometer o hábito de investigar e criar uma falsa sensação de domínio do conteúdo.” O professor reforça que o papel do educador permanece fundamental no processo formativo.

 “Somos curadores de sentido em um cenário de excesso de informação. A IA pode auxiliar, mas não substitui a escuta, o olhar atento e a interação humana". 

Ele defende a inclusão de temas como ética digital e limites da tecnologia nos currículos da formação médica. “O futuro da educação médica será híbrido: com suporte tecnológico, mas centrado em valores como ética, compaixão e pensamento crítico”.

Lurdinha Perovano e Denise Póvoa. Crédito: Cloves Louzada
Lurdinha Perovano e Denise Póvoa. Crédito: Cloves Louzada

Criar Comunicação completa 21 anos e celebra trajetória no mercado capixaba

A agência Criar Comunicação Integrada completa 21 anos de atuação no próximo dia 12 de agosto. Para marcar a data, será realizado um brunch comemorativo no restaurante Coco Bambu, na Praia do Canto, em Vitória, reunindo clientes, parceiros, imprensa e influenciadores. A comemoração também contará com ações nas redes sociais e divulgações ao longo do mês.

Fundada pelas sócias Lurdinha Perovano e Denise Póvoa, a Criar construiu sua trajetória acompanhando as transformações do setor de comunicação nas últimas duas décadas. O início foi voltado à assessoria de imprensa, mas com o tempo a empresa expandiu sua atuação para gestão de redes sociais, comunicação institucional, posicionamento digital e relacionamento com influenciadores.

"Os 21 anos representam um marco de maturidade, mas também de renovação. Seguimos atentos às mudanças do mercado e às necessidades das pessoas", destaca Denise Póvoa. 

Para Lurdinha Perovano, o novo ciclo é guiado pelo conceito “Criar21: comunicação, consciência e futuro”, que resume os princípios e a visão atual da empresa. Com um time multidisciplinar, a Criar já atendeu clientes de diversos setores, como gastronomia, moda, construção civil, saúde e setor público. 

Entre os projetos atendidos estão eventos como Vitória Moda, Carnaval de Vitória, Roda de Boteco, Fábrica de Chefs, Restaurant Week, além de marcas como Sebrae ES, Alphaville e CRA-ES. A agência também mantém atuação em iniciativas sociais e projetos solidários, reforçando seu posicionamento no ecossistema da comunicação capixaba.

Petrobras assina palco principal e promove ativações no Festival Movimento Cidade 2025. Crédito: divulgação
Petrobras assina palco principal e promove ativações no Festival Movimento Cidade 2025. Crédito: divulgação

Petrobras assina palco principal e promove ativações no Festival Movimento Cidade 2025

A Petrobras será a patrocinadora master da 7ª edição do Festival Movimento Cidade, que acontece nos dias 15 e 16 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha. 

O palco principal do evento será batizado com o nome da estatal, que também levará ao público o stand “Conecta Petrobras”, com ativações e brindes exclusivos. 

Entre as ações promovidas pela empresa estão a distribuição de itens como leques, ecocopos, buckets e porta-copos, além de espaços instagramáveis e áreas de descanso. 

A programação cultural, gratuita, contará com shows de Pabllo Vittar, BaianaSystem, FBC, Duquesa, Trio Mocotó, Cátia de França, MC Luanna, Os Garotin, além de atrações locais como Ada Koffi e o bloco Boi Chapado. 

O festival, que integra música, audiovisual e arte urbana, é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

