Mec Show bate recorde com R$ 250 milhões em negócios e 20 mil visitantes

A Mec Show e a ES Oil & Gas Energy encerraram a edição 2025 com resultados inéditos. Em três dias de evento, mais de 20 mil visitantes, vindos de 19 estados e quatro países, passaram pelo Pavilhão de Carapina, na Serra. O volume de negócios futuros gerados chegou a R$ 250 milhões.
A feira reuniu 330 marcas expositoras, ocupando 20 mil m² de área, e promoveu mais de 50 palestras, debates, rodadas de negócios e apresentação de soluções tecnológicas para a indústria. “A Mec Show reafirma seu papel como plataforma estratégica para o desenvolvimento industrial do Espírito Santo. Os números recordes demonstram a confiança do setor e o potencial de negócios que o evento impulsiona”, afirmou Marcos Milaneze, diretor da feira.
Na rodada de negócios organizada pelo Sebrae, foram realizadas 584 reuniões entre 133 empresas fornecedoras e 23 compradoras, distribuídas em 43 mesas de negociação ao longo dos três dias.
A próxima edição já tem data confirmada: de 4 a 6 de agosto de 2026, novamente no Pavilhão de Carapina. “Quando a Mec Show nasceu, não imaginávamos que atingiria essa dimensão. Para 2026, a ideia é incluir mais soluções de inteligência artificial na programação”, adiantou Luiz Alberto Carvalho, presidente do Sindifer.
