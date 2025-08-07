EducarES 2025 une instituições de ensino em debate sobre carreira e saúde mental entre jovens

Marcos Veras foi o apresentador do Educares - Arena Profissões 2025. Crédito: Arthur Louzada

Carreira, saúde mental e as oportunidades do futuro foram temas centrais do Educares, evento promovido pela Rede Gazeta e realizado nesta quarta-feira (7), no Centro de Convenções de Vitória. No espaço, centenas de estudantes, professores e profissionais da educação puderam representar instituições de ensino e reforçar o compromisso coletivo com a defesa da Educação.



Com o tema “Carreiras, Profissões e Desafios”, a edição de 2025 do EducarES contou com a participação do ator e apresentador Marcos Veras, que assumiu o palco principal para mediar os debates na Arena Profissões. Na roda de conversa, estiveram presentes Vitor de Angelo, secretário de Estado da Educação do Espírito Santo; Dianimer Dutra, diretora de educação profissional do Senac-ES; Rayssa Thebaldi, CEO da Água Azul; Rânik Guidolini, CEO da Lume Robotics; a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Adriana Muller; o consultor de TI Guilherme Dornelas e o doutor em Biotecnologia Afrânio Destefani. A música ficou por conta da Orquestra da Quebrada, com regência de Eduardo Lucas e vocais da cantora Mallu.

Marcando presença, a Pelo Mercado conversou com os principais representantes das escolas, entidades e órgãos públicos presentes, que tiveram de comum em suas falas a relevância do evento no fortalecimento da educação capixaba. O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, disse que o Educares busca conectar educação, propósito social e mercado de trabalho.

“A ideia é contribuir para o desenvolvimento das habilidades e competências nos indivíduos, preparando-os para contribuir para a sociedade e para atender às demandas do mercado, com um impacto social e econômico positivos”, declara.

Secretário de Educação do ES, Vitor de Angelo, participou da Arena de Profissões do EducarES. Crédito: Carlos Alberto Silva

O secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, reforçou a importância da parceria com A Gazeta e o alinhamento da Rede com os propósitos e compromissos da Secretaria Estadual de Educação (Sedu).

"Estar em qualquer projeto que defenda a educação e a centralidade da pauta educacional já é importante para uma secretaria de educação. Naturalmente, um evento como esse, que já tem um prestígio e está sendo organizado por uma instituição que tem compromisso com a educação e tem esse capital social, é muito importante, e, para nós, muito relevante", afirma.

Bruno Lamas, secretário da Secti. Crédito: Divulgação

Quem também esteve presente foi a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), representada pelo secretário da pasta, Bruno Lamas, que ressaltou a importância do ensino técnico para o desenvolvimento do Estado e a importância do Educares na defesa desta pauta.

"Queremos parabenizar a Rede Gazeta, que soma forças em prol da educação. Um evento como esse conecta pessoas, orienta estudantes e fortalece a educação, que é uma forma de se fazer a justiça social nesse país. A Secti está presente tanto por conta da pesquisa, da ciência, da inovação, mas muito por conta do ensino técnico, ainda mais em um Estado que tem uma indústria, comércio e agricultura muito fortes", avalia.

Fábio Portela, UP. Crédito: Divulgação

Já na representação das escolas, o diretor-geral do Up Centro Educacional, Fábio Portela, destacou que o encontro é uma oportunidade para discussões sobre novas carreiras, assunto tratado como prioridade na instituição. "Existem profissões que ainda nem conhecemos nesse cenário de tecnologia e inovação. Vamos estar sempre prontos para encarar de frente esses desafios e entregar ao mercado de trabalho alunos absolutamente competentes”, ressalta.

João Carlos Moraes e Juliana dos Santos, do Primeiro Mundo. Crédito: Divulgação

E a tecnologia, de fato, está em alta. Cada vez mais, as escolas têm investido em soluções que tenham como foco a formação integral dos estudantes no assunto, com preparação para os desafios do futuro. O Centro Educacional Primeiro Mundo, por exemplo, conta com área de tecnologia e espaço maker. "Desde cedo, os alunos começam a migrar para o lado tecnológico e também a se desenvolver numa disciplina de habilidades socioemocionais, o que os incentiva muito", conta João Carlos Moraes, diretor da unidade de Vitória.

Juliana dos Santos, diretora da unidade de Vila Velha do Primeiro Mundo, reafirma que estar alinhado a esse propósito de desenvolvimento por meio da educação integrada e tecnológica é essencial. “Quanto mais e quanto melhor a gente se posicionar dentro dessa premissa de defesa do ensino e do desenvolvimento da educação no nosso ecossistema, melhor podemos entender o mercado", complementa.

Daniel Rojas, Madan. Crédito: Divulgação

Enquanto isso, o diretor da Escola Madan, Daniel Rojas, que participa pelo quarto ano seguido do Educares, pontuou que a tecnologia deve estar atrelada ao método de ensino tradicional como uma aliada.

"Hoje, nós temos trabalhado cada vez mais pela valorização de diferentes métodos educacionais, em especial, o mais tradicional, porque entendemos que a tecnologia pode, sim, ser uma aliada, mas nunca uma substituta", destaca.

Instituições de ensino superior também estiveram presentes. A Faesa, que celebra seus 53 anos, possui em seu portfólio uma oferta diversificada de cursos em todas as áreas do conhecimento, alinhados às demandas atuais da sociedade e do mundo do trabalho.

Sandrine Luchi, gerente de Comunicação e Marketing da Faesa. Crédito: Divulgação

"Na Faesa, acreditamos no poder do conhecimento. Por isso, participamos de iniciativas como esta, que têm um papel importante na orientação de jovens em um dos momentos mais importantes de suas vidas: a escolha da carreira. Eventos como esse oferecem acesso a informações qualificadas, contato com profissionais experientes e a oportunidade de esclarecer dúvidas com quem já vive a realidade do mercado de trabalho", conta Sandrine Luchi, gerente de Comunicação e Marketing da Faesa.

Juliana Duarte, Emescam. Crédito: Divulgação

A integração entre ensino básico e ensino superior também foi reforçada como algo benéfico pela coordenadora de Comunicação e Relações Institucionais da Emescam, Juliana Duarte. "A ideia é estar cada vez mais próximo do nosso público mais jovem, que está aqui hoje. Temos muitas pessoas interessadas que querem tirar outras dúvidas em relação à educação e saúde, que é o nosso foco. Nosso objetivo é entender a linguagem deste público e se aproximar cada vez mais", ressalta.

Dianimer Dutra, Senac. Crédito: Divulgação

E, se o assunto é carreira, formações técnicas estão ganhando cada vez mais valor no mercado de trabalho. A diretora de educação profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, afirma que a participação da instituição no projeto Educares representa um compromisso com a valorização da educação como fonte de transformação.

"Ao integrar essa iniciativa, o Senac reafirma sua missão de promover a formação profissional com excelência, conectando suas práticas educativas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho. Ao olhar para o nosso posicionamento estratégico, entendemos que a bandeira do Educares passa a ser também a bandeira do Senac: uma educação que forma para o futuro, com propósito e responsabilidade social", defende.

Regina Coeli Faustini Baglioli, diretora do Colégio Sagrado. Crédito: Divulgação

A parceria com o evento da Rede Gazeta também foi destaque para outras instituições de ensino, como o Colégio Sagrado Coração de Maria. “O evento Educares é uma excelente oportunidade para consolidar, ainda mais, a presença e o carisma do Colégio Sagrado Coração de Maria na área da educação, oferecendo um ensino de excelência e de formação humana”, cita Regina Coeli Faustini Baglioli, diretora do Sagrado.

Jennifer Rocha, Escola Americana de Vitória. Crédito: Divulgação

Além disso, o Educares também é visto como uma oportunidade ímpar aos alunos que estão perdidos em relação ao futuro profissional. "Eu acredito que essa parceria é muito importante para o desenvolvimento da cultura e conhecimento dos nossos alunos, não só apenas em relação às profissões do futuro, mas como fazer essas escolhas de carreiras que são tão significativas para eles e para o fortalecimento do trabalho que nós fazemos na escola", finaliza Jennifer Rocha, diretora pedagógica da Escola Americana de Vitória.

