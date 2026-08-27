Signos mais agitados do zodíaco: estes nativos dificilmente conseguem ficar parados

Áries tem pressa. Quer começar, experimentar, resolver e seguir adiante. Regido por Marte, é um signo de iniciativa, ação e impulso; por isso, costuma ter pouca paciência para esperar. O ariano pode se levantar no meio de uma conversa para resolver alguma coisa, tomar decisões rapidamente e ficar incomodado quando sente que está parado. Para ele, movimento é sinônimo de vida — e esperar pode parecer uma enorme perda de tempo.