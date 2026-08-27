Setembro trará mudanças para o seu signo? Veja as previsões do horóscopo para o mês

O início do mês favorecerá demonstrações de carinho e maior proximidade nos relacionamentos. Ao mesmo tempo, algumas inseguranças tenderão a surgir, gerando interpretações equivocadas das situações. Esse cenário, por sua vez, exigirá cautela com o excesso de expectativas. A partir da metade de setembro, as questões afetivas poderão se tornar mais profundas, aflorando o medo da rejeição e a necessidade de controle. Será necessário ter maturidade para lidar com as diferenças de opinião, permitindo que cada pessoa tenha espaço para se posicionar. Apenas não se esqueça de respeitar os próprios limites.