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Coluna Leonel Ximenes

Após maratona de shows e eventos, Parque da Prainha terá nova obra

Serviço será realizado no trecho entre a fonte interativa e a área onde costuma ser montado o palco para eventos

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 17:02

Públicado em 

27 ago 2026 às 17:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Crianças brincam na fonte interativa do Parque da Prainha
Crianças brincam na fonte interativa do Parque da Prainha Adessandro Reis/PMVV


Palco de grandes shows e eventos, o  Parque da Prainha, em Vila Velha, sofreu um grande desgaste e terá todo o seu piso trocado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27) pelo prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) em suas redes sociais.


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O serviço será realizado no trecho entre a fonte interativa e a área onde habitualmente é montado o palco para eventos e prevê a recuperação do granilite (piso feito com uma mistura de cimento, pedriscos de granito, mármore e outros minerais) e dos meios-fios. O investimento será de R$ 1,3 milhão, por meio de contrapartida da Chamoun Construtora.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a obra será executada sem utilização de recursos do orçamento municipal. A contrapartida é um mecanismo que permite destinar obrigações assumidas pela iniciativa privada à execução de melhorias de interesse público. Neste caso, a medida foi definida a partir de atuação do Ministério Público e será aplicada na recuperação de parte da área de circulação e eventos da Prainha.


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“O espaço se consolidou como referência para lazer, turismo e grandes eventos. Com tanto uso, o desgaste acontece”, disse o prefeito.


O parque ocupa uma área de aproximadamente 42,5 mil metros quadrados e passou por uma ampla requalificação entre 2023 e 2024. As obras começaram em abril de 2023 e o espaço foi entregue à população em 29 de março de 2024.


Mais recentemente, a fonte interativa também recebeu melhorias. Em junho deste ano, cerca de 400 metros quadrados foram cobertos com piso emborrachado e antiderrapante.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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