Após maratona de shows e eventos, Parque da Prainha terá nova obra





Palco de grandes shows e eventos, o Parque da Prainha, em Vila Velha, sofreu um grande desgaste e terá todo o seu piso trocado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27) pelo prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) em suas redes sociais.





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O serviço será realizado no trecho entre a fonte interativa e a área onde habitualmente é montado o palco para eventos e prevê a recuperação do granilite (piso feito com uma mistura de cimento, pedriscos de granito, mármore e outros minerais) e dos meios-fios. O investimento será de R$ 1,3 milhão, por meio de contrapartida da Chamoun Construtora.





Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a obra será executada sem utilização de recursos do orçamento municipal. A contrapartida é um mecanismo que permite destinar obrigações assumidas pela iniciativa privada à execução de melhorias de interesse público. Neste caso, a medida foi definida a partir de atuação do Ministério Público e será aplicada na recuperação de parte da área de circulação e eventos da Prainha.



