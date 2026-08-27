Bateria descarregando rápido: descubra recursos e aplicativos que podem estar consumindo a energia do seu celular

Para garantir o bom desempenho da bateria do celular, Michelle Menhem recomenda começar pelo básico: utilizar brilho automático ou reduzir o brilho quando possível, diminuir o tempo para a tela apagar, revisar quais aplicativos podem trabalhar em segundo plano e permitir localização apenas para os aplicativos que realmente precisam dela. Também é importante observar a qualidade do sinal. Se a pessoa vai passar muito tempo em um local completamente sem cobertura, por exemplo, o modo avião pode evitar que o aparelho fique procurando rede continuamente.