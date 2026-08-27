Feira reúne mulheres empreendedoras, gastronomia e shows gratuitos em Itapemirim

Elas já representam uma em cada três pessoas à frente de um negócio no Espírito Santo. E parte da força do empreendedorismo feminino capixaba ganha uma vitrine especial no litoral de Itapemirim a partir desta quinta-feira (27). A 2ª ExpoElas – Feira de Mulheres Empreendedoras ocupa a Feira do Sol, na Praia de Itaipava, até sábado (29), reunindo negócios, gastronomia, palestras, desfile e shows. A entrada é gratuita.





Ao longo dos três dias, o público poderá conhecer e comprar produtos de empreendedoras de diferentes segmentos, entre eles artesanato, agroindústria, agricultura familiar e economia solidária. Além de estimular as vendas, a proposta é aproximar as produtoras dos consumidores e incentivar a formação de novas parcerias e redes entre mulheres que mantêm pequenos negócios.





O evento acontece em um cenário no qual a participação feminina vem ganhando espaço na economia capixaba. Segundo a pesquisa Retrato do Empreendedorismo Feminino Capixaba, do DataSebrae ES, cerca de 195 mil mulheres empreendem no Espírito Santo.