Feira reúne mulheres empreendedoras, gastronomia e shows gratuitos em Itapemirim

Elas já representam uma em cada três pessoas à frente de um negócio no Espírito Santo. E parte da força do empreendedorismo feminino capixaba ganha uma vitrine especial no litoral de Itapemirim a partir desta quinta-feira (27). A 2ª ExpoElas – Feira de Mulheres Empreendedoras ocupa a Feira do Sol, na Praia de Itaipava, até sábado (29), reunindo negócios, gastronomia, palestras, desfile e shows. A entrada é gratuita.
Ao longo dos três dias, o público poderá conhecer e comprar produtos de empreendedoras de diferentes segmentos, entre eles artesanato, agroindústria, agricultura familiar e economia solidária. Além de estimular as vendas, a proposta é aproximar as produtoras dos consumidores e incentivar a formação de novas parcerias e redes entre mulheres que mantêm pequenos negócios.
O evento acontece em um cenário no qual a participação feminina vem ganhando espaço na economia capixaba. Segundo a pesquisa Retrato do Empreendedorismo Feminino Capixaba, do DataSebrae ES, cerca de 195 mil mulheres empreendem no Espírito Santo.
A programação começa nesta quinta (27), a partir das 17h. Às 19h15, Lis Bravin, idealizadora da ExpoElas e do projeto “Café com a Lis”, participa do encontro “Empreender Transforma: Mulheres que Criam, Inspiram e Fazem Acontecer”, ao lado de outras empreendedoras da região. A conversa vai abordar desafios, oportunidades e a importância das redes de apoio. Às 20h, Karina Gomes encerra a noite com música ao vivo.
Na sexta-feira (28), a programação musical será inteiramente feminina. Nana Nunes sobe ao palco às 19h30 e, às 21h, é a vez de Paula Neves.
O sábado (29) terá atrações que vão da gastronomia à valorização da mulher madura. Às 17h30, a chef Juliane Anholetti promove uma aula-show de gastronomia ítalo-brasileira voltada para as crianças, combinando culinária e diversão.
Outro destaque será o desfile das integrantes do grupo Empoderamento na Maturidade. A proposta é colocar mulheres maduras na passarela e celebrar autoestima, beleza e protagonismo feminino em diferentes fases da vida. A programação termina com show da cantora Fernanda Fu, às 21h30.
Quinta-feira (27)
- A partir das 17h – Abertura da ExpoElas
- 19h15 – “Empreender Transforma: Mulheres que Criam, Inspiram e Fazem Acontecer”, com Lis Bravin e convidadas
- 20h – Show de Karina Gomes
Sexta-feira (28)
- A partir das 17h – Feira de mulheres empreendedoras
- 19h30 – Show de Nana Nunes
- 21h – Show de Paula Neves
Sábado (29)
- A partir das 17h – Feira de mulheres empreendedoras
- 17h30 – Aula Show Kids de gastronomia ítalo-brasileira, com Juliane Anholetti
- Desfile do grupo Empoderamento na Maturidade
- 21h30 – Show de Fernanda Fu
2ª ExpoElas – Feira de Mulheres Empreendedoras
Quando: quinta (27), sexta (28) e sábado (29), a partir das 17h
Onde: Feira do Sol, Praia de Itaipava, Itapemirim
Entrada: gratuita