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ExpoElas

Feira reúne mulheres empreendedoras, gastronomia e shows gratuitos em Itapemirim

ExpoElas acontece de quinta (27) a sábado (29), em Itaipava, com feira de negócios, aula-show infantil, desfile e apresentações musicais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 12:01

Cantoras Paula Neves e Fernanda Fu farão show no ExpoElas
Cantoras Paula Neves e Fernanda Fu farão show no ExpoElas Reprodução Instagram @paulanevescantora e @fernandafucantora

Elas já representam uma em cada três pessoas à frente de um negócio no Espírito Santo. E parte da força do empreendedorismo feminino capixaba ganha uma vitrine especial no litoral de Itapemirim a partir desta quinta-feira (27). A 2ª ExpoElas – Feira de Mulheres Empreendedoras ocupa a Feira do Sol, na Praia de Itaipava, até sábado (29), reunindo negócios, gastronomia, palestras, desfile e shows. A entrada é gratuita.


Ao longo dos três dias, o público poderá conhecer e comprar produtos de empreendedoras de diferentes segmentos, entre eles artesanato, agroindústria, agricultura familiar e economia solidária. Além de estimular as vendas, a proposta é aproximar as produtoras dos consumidores e incentivar a formação de novas parcerias e redes entre mulheres que mantêm pequenos negócios.


O evento acontece em um cenário no qual a participação feminina vem ganhando espaço na economia capixaba. Segundo a pesquisa Retrato do Empreendedorismo Feminino Capixaba, do DataSebrae ES, cerca de 195 mil mulheres empreendem no Espírito Santo.

De palestras a shows gratuitos

A programação começa nesta quinta (27), a partir das 17h. Às 19h15, Lis Bravin, idealizadora da ExpoElas e do projeto “Café com a Lis”, participa do encontro “Empreender Transforma: Mulheres que Criam, Inspiram e Fazem Acontecer”, ao lado de outras empreendedoras da região. A conversa vai abordar desafios, oportunidades e a importância das redes de apoio. Às 20h, Karina Gomes encerra a noite com música ao vivo.


Na sexta-feira (28), a programação musical será inteiramente feminina. Nana Nunes sobe ao palco às 19h30 e, às 21h, é a vez de Paula Neves.


O sábado (29) terá atrações que vão da gastronomia à valorização da mulher madura. Às 17h30, a chef Juliane Anholetti promove uma aula-show de gastronomia ítalo-brasileira voltada para as crianças, combinando culinária e diversão.


Outro destaque será o desfile das integrantes do grupo Empoderamento na Maturidade. A proposta é colocar mulheres maduras na passarela e celebrar autoestima, beleza e protagonismo feminino em diferentes fases da vida. A programação termina com show da cantora Fernanda Fu, às 21h30.

Programação
Cantora Karina Gomes também fará show no ExpoElas
Cantora Karina Gomes também fará show no ExpoElas Reprodução Instagram @karina_gomes_

Quinta-feira (27)

  • A partir das 17h – Abertura da ExpoElas
  • 19h15 – “Empreender Transforma: Mulheres que Criam, Inspiram e Fazem Acontecer”, com Lis Bravin e convidadas
  • 20h – Show de Karina Gomes

Sexta-feira (28)

  • A partir das 17h – Feira de mulheres empreendedoras
  • 19h30 – Show de Nana Nunes
  • 21h – Show de Paula Neves

Sábado (29)

  • A partir das 17h – Feira de mulheres empreendedoras
  • 17h30 – Aula Show Kids de gastronomia ítalo-brasileira, com Juliane Anholetti
  • Desfile do grupo Empoderamento na Maturidade
  • 21h30 – Show de Fernanda Fu
Serviço

2ª ExpoElas – Feira de Mulheres Empreendedoras
 Quando: quinta (27), sexta (28) e sábado (29), a partir das 17h
Onde: Feira do Sol, Praia de Itaipava, Itapemirim
Entrada: gratuita

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