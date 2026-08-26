Feira Capixaba do Vinil destaca compactos de 7 polegadas em nova edição em Vitória

Quem gosta de música e de garimpar discos antigos terá uma nova oportunidade de encontrar títulos raros e clássicos em Vitória. A Feira Capixaba do Vinil realiza mais uma edição neste sábado (29), das 10h às 17h, no Masterplace Mall, na Reta da Penha. A entrada é gratuita.
Entre as novidades desta edição está uma seleção dedicada aos discos de 7 polegadas, conhecidos como compactos ou singles. Menores que os tradicionais LPs, esses discos costumam reunir uma música de cada lado e marcaram diferentes momentos da história da música, além de serem bastante procurados por colecionadores e DJs.
O acervo da feira também contará com milhares de títulos em LP, passando por gêneros como rock nacional e internacional, MPB, jazz, blues, reggae e pop. A proposta é reunir tanto discos conhecidos do grande público quanto exemplares mais difíceis de encontrar.
Mais do que um espaço para encontrar discos, a feira se tornou um ponto de encontro para colecionadores e admiradores da música analógica. Entre uma banca e outra, o público pode conversar sobre artistas, descobrir novos títulos e compartilhar histórias relacionadas aos álbuns.
A feira acontece em frente à Smart Fit, no Masterplace Mall, e a programação é aberta ao público.
Serviço
Feira Capixaba do Vinil
Data: 29 de agosto (sábado)
Horário: das 10h às 17h
Local: Masterplace Mall — em frente à Smart Fit, Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória
Entrada: gratuita
Destaque: acervo de compactos de 7 polegadas, além de LPs, clássicos e raridades
Informações: @masterplacemall e @feiracapixabadovinil