Cidades do ES recebem alerta laranja para tempestade nesta quinta-feira (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para tempestade, em 31 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido da 0h até as 23h59 desta quinta-feira (27).





A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.





Segundo o Inmet, nas cidades abrangidas pelo alerta laranja há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O nível laranja é o segundo na escala de severidade utilizada pelo instituto e indica situação de perigo.