Cidades do ES recebem alerta laranja para tempestade nesta quinta-feira (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para tempestade, em 31 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido da 0h até as 23h59 desta quinta-feira (27).
A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
Segundo o Inmet, nas cidades abrangidas pelo alerta laranja há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O nível laranja é o segundo na escala de severidade utilizada pelo instituto e indica situação de perigo.
Confira as 31 cidades sob alerta laranja:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Venda Nova do Imigrante
Além do aviso de maior gravidade, todas as 78 cidades capixabas estarão sob alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades, nesta quinta-feira (27). O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O alerta amarelo representa o primeiro nível da escala de severidade do Inmet. As 31 cidades incluídas no alerta laranja também estão na área abrangida pelo aviso amarelo, mas estão sujeitas às condições de maior intensidade previstas no alerta de perigo.
Serviço
Orientações
■ Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores.
■ Evite estacionar veículos próximos a torres e placas de propaganda.
■ Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, procure a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.