AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Previsão do tempo

Cidades do ES recebem alerta laranja para tempestade nesta quinta-feira (27)

Inmet prevê até 100 mm de chuva por dia, ventos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de granizo; todo o Estado também está sob aviso amarelo

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 15:04

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

26 ago 2026 às 15:04
Alerta de perigo para tempestade (nível laranja) é válido da 0h até as 23h59 desta quinta-feira (27)
Alerta de perigo para tempestade (nível laranja) é válido da 0h até as 23h59 desta quinta-feira (27) Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo para tempestade, em 31 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido da 0h até as 23h59 desta quinta-feira (27)


A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.


Segundo o Inmet, nas cidades abrangidas pelo alerta laranja há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O nível laranja é o segundo na escala de severidade utilizada pelo instituto e indica situação de perigo.

Confira as 31 cidades sob alerta laranja:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Baixo Guandu
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Colatina
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Irupi
  19. Itaguaçu
  20. Itarana
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Laranja da Terra
  24. Mimoso do Sul
  25. Muniz Freire
  26. Muqui
  27. Santa Maria de Jetibá
  28. Santa Teresa
  29. São José do Calçado
  30. São Roque do Canaã 
  31. Venda Nova do Imigrante
Todo o Espírito Santo também está sob alerta amarelo

Além do aviso de maior gravidade, todas as 78 cidades capixabas estarão sob alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades, nesta quinta-feira (27). O aviso prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.


O alerta amarelo representa o primeiro nível da escala de severidade do Inmet. As 31 cidades incluídas no alerta laranja também estão na área abrangida pelo aviso amarelo, mas estão sujeitas às condições de maior intensidade previstas no alerta de perigo.

Serviço

Orientações 

■ Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores.
■ Evite estacionar veículos próximos a torres e placas de propaganda. 

■ Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.


Em caso de emergência, procure a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Veja Também 

Maratona de Vitória

Maratona de Vitória: confira as ruas interditadas no fim de semana

A estrutura, localizada na Avenida Beira Mar

Defesa Civil alerta para risco de queda de poste em Marataízes

Inmet alerta para tempestades e granizo no Espírito Santo

Inmet alerta para tempestades e granizo no Espírito Santo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES tempestade granizo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Da primeira publi à renda recorrente: 7 dicas para ganhar dinheiro como creator
Imagem de destaque
Você vive buscando a aprovação dos outros? Veja 7 passos para reconhecer o próprio valor
Imagem de destaque
Horóscopo Chinês: veja o que a energia do Galo reserva para cada signo em setembro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados