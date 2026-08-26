Você vive buscando a aprovação dos outros? Veja 7 passos para reconhecer o próprio valor

“Quem depende muito da validação externa pode interpretar uma crítica como uma confirmação de que não é bom o suficiente. É importante entender que uma crítica pode estar relacionada a um comportamento, uma escolha ou uma situação específica, e não definir quem somos. Quando conseguimos separar a opinião do outro do nosso valor pessoal, desenvolvemos mais segurança para ouvir, avaliar o que faz sentido e também descartar aquilo que não corresponde à nossa realidade”, explica Jessica Martani, psiquiatra em São Paulo.