Maratona de Vitória: confira as ruas interditadas no fim de semana

O próximo fim de semana será marcado pela Maratona de Vitória e, por isso, ruas e avenidas da Capital serão interditadas para a realização do evento. Segundo a Guarda Civil Municipal, o percurso passará por diversos bairros.





No sábado (29) e domingo (30), mais de 8.500 corredores devem participar de provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, além da Maratoninha Kids. As diferentes modalidades provocarão mudanças no trânsito ao longo dos dois dias.





A largada e a chegada da maratona serão na Rua Henrique Christovam Miguel, ao lado da Praça do Papa. A via será interditada a partir das 6h de sexta-feira (28) e liberada somente no domingo (30). Já a Rua Luiz Gonzáles Alvarado, em frente ao Projeto Baleia Jubarte, funcionará em mão dupla durante o fim de semana.