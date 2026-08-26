Maratona de Vitória: confira as ruas interditadas no fim de semana

O próximo fim de semana será marcado pela Maratona de Vitória e, por isso, ruas e avenidas da Capital serão interditadas para a realização do evento. Segundo a Guarda Civil Municipal, o percurso passará por diversos bairros.
No sábado (29) e domingo (30), mais de 8.500 corredores devem participar de provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, além da Maratoninha Kids. As diferentes modalidades provocarão mudanças no trânsito ao longo dos dois dias.
A largada e a chegada da maratona serão na Rua Henrique Christovam Miguel, ao lado da Praça do Papa. A via será interditada a partir das 6h de sexta-feira (28) e liberada somente no domingo (30). Já a Rua Luiz Gonzáles Alvarado, em frente ao Projeto Baleia Jubarte, funcionará em mão dupla durante o fim de semana.
- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
No sábado (29), a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes será totalmente interditada no sentido Camburi, entre 5h e 6h40. No sentido contrário, apenas duas faixas estarão liberadas para o trânsito até as 8h.
A Guarda Municipal orienta os motoristas que costumam passar pela região nesse período a utilizarem rotas alternativas, como as avenidas Leitão da Silva e Cezar Hilal.
- Curva da Jurema e Ilha do Boi
Ainda no sábado, as vias de acesso à Ilha do Boi e à Curva da Jurema também serão impactadas. Das 5h às 8h, o único acesso disponível será pelo Monumento do Imigrante, na Avenida Américo Buaiz, e a saída somente no sentido Camburi pela Avenida José Miranda Machado.
As ruas Marília Scarton e Victor Civitá ficarão temporariamente interditadas.
- Vias que estarão com apenas duas faixas livres em cada sentido:
Avenida Américo Buaiz;
Avenida Saturnino de Brito;
Avenida Beira-Mar.
- Rua de Lazer: estará suspensa.
- Curva da Jurema e Ilha do Boi
Os condutores poderão sair apenas pela Rua Marília Scarton, das 5h às 8h. Neste mesmo período, a Rua Victor Civitá será fechada para a corrida.
- Vias com o sentido Camburi interditado, a partir das 5h:
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá;
Av. Américo Buaiz, na Enseada do Suá;
Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto;
Av. Dante Michelini, em Jardim Camburi, Mata da Praia e Jardim da Penha.
O sentido contrário dessas vias funcionarão no sistema de mão e contramão, como já ocorre habitualmente aos domingos. A Guarda orienta os condutores a utilizarem as avenidas Vitória, Leitão da Silva, Nossa Senhora da Penha e Fernando Ferrari como rotas alternativas.
A Guarda Municipal alerta ainda que, em parte do percurso, corredores e veículos compartilharão as vias. Nesses trechos, uma faixa será destinada à corrida, enquanto pelo menos duas permanecerão liberadas para o tráfego.
- Confira as avenidas:
Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi (sentido Vitória);
Avenida Adalberto Simão Nader (sentido Goiabeiras);
Avenida Fernando Ferrari (sentido Serra);
Rodovia das Paneleiras (sentido Serra);
Avenida Beira-Mar, entre Bento Ferreira e Forte São João (uma faixa de cada sentido).
A expectativa da Guarda de Vitória é de que todas as vias estejam liberadas às 12h nos dois dias de corrida.