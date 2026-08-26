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Bloqueios

Maratona de Vitória: confira as ruas interditadas no fim de semana

Provas reúnem mais de 8,5 mil corredores no sábado (29) e domingo (30); alterações no trânsito começam na sexta-feira (28)

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 14:53

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

26 ago 2026 às 14:53
Maratona de Vitória
Maratona de Vitória esportevix

O próximo fim de semana será marcado pela Maratona de Vitória e, por isso, ruas e avenidas da Capital serão interditadas para a realização do evento. Segundo a Guarda Civil Municipal, o percurso passará por diversos bairros.


No sábado (29) e domingo (30), mais de 8.500 corredores devem participar de provas de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, além da Maratoninha Kids. As diferentes modalidades provocarão mudanças no trânsito ao longo dos dois dias.


A largada e a chegada da maratona serão na Rua Henrique Christovam Miguel, ao lado da Praça do Papa. A via será interditada a partir das 6h de sexta-feira (28) e liberada somente no domingo (30). Já a Rua Luiz Gonzáles Alvarado, em frente ao Projeto Baleia Jubarte, funcionará em mão dupla durante o fim de semana.

Sábado (29)
  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes

No sábado (29), a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes será totalmente interditada no sentido Camburi, entre 5h e 6h40. No sentido contrário, apenas duas faixas estarão liberadas para o trânsito até as 8h. 


A Guarda Municipal orienta os motoristas que costumam passar pela região nesse período a utilizarem rotas alternativas, como as avenidas Leitão da Silva e Cezar Hilal.


  • Curva da Jurema e Ilha do Boi

Ainda no sábado, as vias de acesso à Ilha do Boi e à Curva da Jurema também serão impactadas. Das 5h às 8h, o único acesso disponível será pelo Monumento do Imigrante, na Avenida Américo Buaiz, e a saída somente no sentido Camburi pela Avenida José Miranda Machado.


As ruas Marília Scarton e Victor Civitá ficarão temporariamente interditadas.


  • Vias que estarão com apenas duas faixas livres em cada sentido:

Avenida Américo Buaiz;

Avenida Saturnino de Brito;

Avenida Beira-Mar.

Domingo (30)
  • Rua de Lazer: estará suspensa.


  • Curva da Jurema e Ilha do Boi

Os condutores poderão sair apenas pela Rua Marília Scarton, das 5h às 8h. Neste mesmo período, a Rua Victor Civitá será fechada para a corrida. 


  • Vias com o sentido Camburi interditado, a partir das 5h:

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá;

Av. Américo Buaiz, na Enseada do Suá;

Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto;

Av. Dante Michelini, em Jardim Camburi, Mata da Praia e Jardim da Penha.


O sentido contrário dessas vias funcionarão no sistema de mão e contramão, como já ocorre habitualmente aos domingos. A Guarda orienta os condutores a utilizarem as avenidas Vitória, Leitão da Silva, Nossa Senhora da Penha e Fernando Ferrari como rotas alternativas.

Cuidado, motorista

A Guarda Municipal alerta ainda que, em parte do percurso, corredores e veículos compartilharão as vias. Nesses trechos, uma faixa será destinada à corrida, enquanto pelo menos duas permanecerão liberadas para o tráfego.


  • Confira as avenidas:

Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi (sentido Vitória);

Avenida Adalberto Simão Nader (sentido Goiabeiras); 

Avenida Fernando Ferrari (sentido Serra);

Rodovia das Paneleiras (sentido Serra);

Avenida Beira-Mar, entre Bento Ferreira e Forte São João (uma faixa de cada sentido).

A expectativa da Guarda de Vitória é de que todas as vias estejam liberadas às 12h nos dois dias de corrida.

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