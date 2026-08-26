Da primeira publi à renda recorrente: 7 dicas para ganhar dinheiro como creator

A ideia de que primeiro é preciso crescer e só depois buscar publicidade pode fazer criadores de conteúdo iniciantes perderem oportunidades. Micro e nano creators também fazem parte das estratégias dos anunciantes. Além do tamanho da audiência, vale observar como as pessoas respondem ao conteúdo. Comentários, compartilhamentos e salvamentos ajudam a revelar a força da comunidade. Em campanhas analisadas pelo Creator Ads, por exemplo, conteúdos orgânicos de creators registram, em média, 9,3% de engajamento no Instagram.