Quem são Theo e Cassiano, filhos de Miguel Falabella que vivem longe dos holofotes

O ator Miguel Falabella, 69, comentou em entrevista ao Roda Viva, reprisada na TV Cultura, ter dois filhos, e isso fez com que boa parte do público ficasse curiosa sobre os herdeiros dele.

Apesar de sempre estar sob os holofotes, o artista nunca fez questão de expor Theo, 30, e Cassiano, 28, que cresceram longe da fama do pai e raramente aparecem publicamente.

Theo é formado em economia e seguiu uma carreira distante do meio artístico. Cassiano, por sua vez, trabalha com desenho industrial e também atua como finalizador de cinema.

Apesar da proximidade com o universo profissional do pai, nenhum dos dois quis seguir a carreira na dramaturgia. A diferença de idade entre eles é de aproximadamente um ano e meio.

A história da família começou de maneira pouco convencional. Theo e Cassiano são filhos biológicos de uma amiga próxima de Falabella, que se mudou para o Rio de Janeiro com os meninos quando eles ainda eram crianças.

O ator alugou um apartamento para ela e os meninos ao lado de sua própria casa e passou a assumir a criação dos dois. Segundo o ator, em declaração à revista Crescer, em 2018, os garotos viviam mais em sua casa do que na da mãe. A adoção legal aconteceu posteriormente.

Antes da adoção, os meninos chamavam Falabella de "tio". Em papo com Fábio Porchat, o artista contou que a mudança para "pai" aconteceu de maneira natural. Ele também se emocionou ao lembrar da primeira vez em que ouviu um deles chamá-lo de pai: "Eu falei: 'casseta, esse som'. Então isso para mim foi o som mais bonito."

A discrição dos dois também é uma escolha respeitada pelo próprio Falabella. "Nunca expus porque achava que eu era uma pessoa pública e não eles. Graças a Deus, são dois homens incríveis". Na mesma conversa, revelou que já é avô.