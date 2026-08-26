Conheça a capixaba por trás do cenário da nova turnê de Anitta, “Equilibrivm II”

Tem talento capixaba nos bastidores da nova turnê de Anitta. A artista visual Bárbara Carnieli é a responsável pela concepção e execução da arte floral, além da curadoria e montagem das plantas que integram o universo visual de Equilibrivm II. O trabalho pôde ser visto no último sábado (22), durante a apresentação realizada no Caminho Niemeyer, em Niterói, no Rio de Janeiro.





Para chegar ao resultado apresentado no palco, Bárbara mergulhou no universo visual e simbólico da turnê e criou uma paisagem vegetal inspirada na Mata Atlântica. Em vez de simplesmente reproduzir uma floresta, a capixaba buscou construir um ambiente que transitasse entre o real e o fantástico, combinando plantas, flores, folhas, texturas e diferentes volumes.