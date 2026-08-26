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Anitta não poupa sinceridade na estreia do ‘Estrelas da Casa’; veja o que rolou

Votação do público definiu duas vagas, Junior completou o time Pop e Anitta fez comentários afiados
Estadão

Estadão

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 10:22

Anitta durante estreia do ‘Estrelas da Casa’
Anitta durante estreia do ‘Estrelas da Casa’ Globo/Reprodução

A nova temporada de Estrelas da Casa começou nesta terça-feira, 25, com a definição dos primeiros participantes do reality musical. A estreia foi dedicada ao grupo Pop e contou com a definição do voto do público, com apresentações dos candidatos e com a escolha de 10 integrantes pelo mentor Junior. Anitta, que participa da temporada como conselheira, chamou atenção pelos comentários diretos durante o programa.


Na votação do público, Tori levou a melhor com 20,49% dos votos, enquanto Enzo Cespom recebeu 18,23%. Os dois garantiram as primeiras vagas da temporada e passaram a integrar o elenco do reality.


Depois das apresentações do time Pop, e da revelação da escolha do público, Junior ficou responsável por completar a formação com outros 10 nomes. Ao lado de Anitta, ele anunciou a entrada de Cinara, Yudchi, Paula Tavares, Gabriel Nandes, Álec, Emma, Filgueira, Leonna, Laura Schadeck e Bruno Gadiol. Com isso, o primeiro grupo da nova temporada ficou definido.


A participação de Anitta também rendeu momentos que repercutiram. Antes mesmo das avaliações, a cantora brincou com a própria postura e avisou que faria os comentários sem muita contenção. “Eu vou falando. Qualquer coisa, se não gostarem, no próximo programa eu vou ficando mais contida”, afirmou.


Durante uma das apresentações, Anitta avaliou o figurino de Enzo Cespom, Gabriel Nandes, Filgueira e Rob Miranda, que cantaram Beautiful Things, de Benson Boone. Para ela, apesar da proposta jovem do grupo, as roupas poderiam refletir melhor a idade dos participantes.


“Eu entendo a proposta de ser um grupo jovem, para a galera jovem, mas também a gente não precisa se vestir como 15 anos. A gente pode se vestir como adulto, menos adolescente”, disse.

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