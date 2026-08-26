Miss Cosmo: edição brasileira terá final no Rio de Janeiro; veja quem é a capixaba na disputa

A primeira disputa presencial pela coroa de Miss Cosmo Brasil já começou. Desde domingo (23), um grupo de 31 mulheres está confinado em um hotel em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde participam das atividades que antecedem a decisão nacional.





A vencedora será anunciada na quinta-feira (27), em cerimônia no Vivo Rio, na capital fluminense, a partir das 19h. A final terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do concurso no YouTube.





Criado no Vietnã, o Miss Cosmo é uma competição internacional que nasceu com forte aposta em produção audiovisual, redes sociais e comunicação digital.





A franquia brasileira chega agora à sua primeira edição presencial, depois de indicar sem seletiva suas duas primeiras representantes, a paulista Cris Monize (2024) e a brasiliense Gabriela Borges (2025).





Quem conquistar a faixa nacional recebe, além da faixa e coroa, um prêmio de R$ 30 mil e o direito de representar o Brasil na terceira edição do Miss Cosmo International, prevista para o fim de 2026.





A data e o país que receberá a competição mundial ainda serão anunciados pela organização vietnamita. A atual detentora da coroa mundial é a americana Yolina Lindquist.