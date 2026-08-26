Miss Cosmo: edição brasileira terá final no Rio de Janeiro; veja quem é a capixaba na disputa

A primeira disputa presencial pela coroa de Miss Cosmo Brasil já começou. Desde domingo (23), um grupo de 31 mulheres está confinado em um hotel em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde participam das atividades que antecedem a decisão nacional.
A vencedora será anunciada na quinta-feira (27), em cerimônia no Vivo Rio, na capital fluminense, a partir das 19h. A final terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do concurso no YouTube.
Criado no Vietnã, o Miss Cosmo é uma competição internacional que nasceu com forte aposta em produção audiovisual, redes sociais e comunicação digital.
A franquia brasileira chega agora à sua primeira edição presencial, depois de indicar sem seletiva suas duas primeiras representantes, a paulista Cris Monize (2024) e a brasiliense Gabriela Borges (2025).
Quem conquistar a faixa nacional recebe, além da faixa e coroa, um prêmio de R$ 30 mil e o direito de representar o Brasil na terceira edição do Miss Cosmo International, prevista para o fim de 2026.
A data e o país que receberá a competição mundial ainda serão anunciados pela organização vietnamita. A atual detentora da coroa mundial é a americana Yolina Lindquist.
O mundial chega agora à sua terceira edição e já passou a disputar espaço no circuito dos grandes concursos de beleza. O chamado "Grand Slam" reúne competições como Miss Universo, Miss Mundo, Miss Grand International e Miss Supranational, que há décadas concentram parte importante da atenção do público.
REGRAS MAIS ABERTAS
O Miss Cosmo Brasil acompanha uma mudança observada em diferentes concursos internacionais ao permitir a participação de mulheres cisgênero e transgênero. A faixa etária estabelecida para as concorrentes é de 18 a 30 anos.
A vencedora também terá uma missão que vai além da coroa nacional: representar o país em uma competição que aposta justamente na combinação entre beleza, comunicação e presença digital.
Quem passa a faixa é a brasiliense Gabriela Borges, titular de 2025. Ela também levou o Brasil a uma posição de destaque na segunda edição do Miss Cosmo International, chegando às etapas finais da competição.
No Brasil, a direção executiva e a apresentação do concurso estão sob responsabilidade do empresário Fabrício Granito, que atua na realização de eventos em diferentes regiões do país. Ele conta com o apoio da cearense Flávia Cavalcante, Miss Universo Brasil 1989.